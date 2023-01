Arsenal presentó una oferta de USD 74 millones por Moisés Caicedo

Arsenal presento una oferta de 60 millones de libras esterlinas por el paso del ecuatoriano Moisés Caicedo a sus filas, el hecho ocurre a menos de 4 días que cierre el mercado de pases de invierno.

El periodista deportivo Fabrizio Romano que ha seguido se cerca el entorno del ‘niño Moi’, confirmó, en su cuenta de Twitter, que el Arsenal, actual líder de la Premier League de Inglaterra, puso sobre la mesa una oferta formal de 74 millones de dólares al Brighton. Esto pese a que, en días anteriores el ecuatoriano había manifestado que estaba concentrado en su actual club y que los rumores sobre su posible salida no le molestaban.

«Las negociaciones entran en etapa clave», precisó Romano, quien horas después añadió: Caicedo tiene nuevos agentes: le dijo a Brighton que «le encantaría aprovechar la oportunidad». Sin embargo, no ha existido un pronunciamiento oficial tanto del jugador como de su representante, Fútbol división, o del club.

More on Moises Caicedo and Arsenal exclusive story ⚪️🔴



▫️ #AFC bid: £60m fixed fee, no add-ons.



⛔️ Brighton rejected £55m bid from Chelsea, they want to keep Moises.



▫️ Caicedo has new agents — he told Brighton he’d “love to take the opportunity”.



🎥 https://t.co/RjaeQdMhef pic.twitter.com/aBvuAva6PW