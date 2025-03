Autopsia revela cómo fueron asesinados los cuatro de Las Malvinas; CDH pedirá ampliación

Actualizado 12:45

Luego de tres meses del hallazgo del los cuerpos de los cuatro menores de Las Malvinas se conoció como Steven Medina, de 11 años, Nehemias Arboleda, de 15, Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, fueron asesinados, tras ser detenidos por patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el 8 de diciembre del 2024.

Según el informe médico legal, los menores recibieron un disparo en la cabeza. No obstante, para Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), «los resultados son inconcluyentes«.

Bastias, quien tuvo acceso al informe de la autopsia, manifestó que el documento «sí afirma la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de los chicos, en el caso de Steven debido a la putrefacción no se logró identificar. La perita aclara que no se puede descartar ni confirmar, pero si los otros tres cuerpos estaban en las mismas condiciones, nosotros consideramos que tuvo el mismo camino que los otros tres”.

«Revisando el informe de los cuatro cuerpos concluimos que fueron disparos por la espalda los que generaron la muerte de los chicos. En el caso de Steven no significa que no haya balas sino que los cuerpos no permiten identificar eso, pero viendo que los otros cuerpos si tienen restos de bala en el cráneo y la espalda significa que lo mismo ocurrió con Steven”, añadió Bastias.

Según el abogado, este informe con el peritaje de la autopsia, que fue demandado por los familiares de los cuatro menores, ya llegó a conocimiento de la Fiscalía el miércoles pasado.

Asimismo, anunció que la próxima semana presentarán un recurso de ampliación al informe de la perito sobre la causa de la muerte de los menores.

«Tenemos el derecho de solicitar ampliaciones y aclaraciones, y una de las ampliaciones que vamos a pedir es sobre la indeterminación de la causa de la muerte, como una conclusión principal que señala la perito debido al estado de putrefacción y carbonización de los cuerpos», dijo Fernando Bastias.

Con la solicitud de ampliación, el CDH busca determinar posibles torturas, pues el peritaje de la autopsia señala la existencia de lesiones en tórax y cráneo.

«En el caso de Steven revela un golpe fuerte a nivel pulmonar y en la cabeza, que no generó mayores daños, pero que fue en vida», añadió el abogado.

