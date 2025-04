Actualizado 21:48

La avenida De Los Conquistadores, que lleva a Guápulo, estará restringida al paso vehicular este miércoles 9 de abril de 2025, luego de un deslizamiento de tierra registrado por las fuertes lluvias de la tarde del domingo.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el paso por la vía será restringido entre las 08:30 y 16:00. Mientras que fuera de ese horario «se permitirá el transito de vehículos con excepción del transporte pesado«.

Mientras está restringido el paso por la avenida De Los Conquistadores, personal municipal removerá árboles que están en riesgo de caer a la vía y que representan un riesgo para la ciudadanía.

Luego de las intensas lluvias de este martes, que colapsaron varios sectores de la ciudad, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Metropolitano tomó la decisión.

La avenida De Los Conquistadores resultó afectada por el deslizamiento de tierra, agua y escombros. El lunes Patricia Carrillo, directora de Gestión de Riesgos del Municipio de Quito, ya habló de árboles identificados para su retiro.

La funcionaria señaló que hasta tener una evaluación técnica de la situación de la avenida De Los Conquistadores, esta permanecerá cerrada al tránsito vehicular.

Según Carrillo, el deslizamiento ocurrido en Guápulo no cumple con la categoría de desastre. Por ello, indicó que no se activaron recursos del Gobierno Central para atenderlo. «Esta es emergencia nivel 1, no da para activar recursos de otros niveles de gobierno, no hemos activado COE Cantonal, ni COE provincial y peor aún COE Nacional», indicó el lunes.

