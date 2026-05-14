Corte Suprema de EE.UU. permite acceso a píldora abortiva por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el jueves mantener temporalmente el acceso por correo a la mifepristona, una píldora abortiva ampliamente utilizada.

La Corte prolongó la suspensión de una orden de un tribunal inferior que habría impedido la distribución del fármaco por correo en el país.

Una sala del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito había ordenado suspender la venta por correo de la mifepristona, que se utiliza en la mayoría de los abortos en Estados Unidos, pero ese fallo queda ahora en suspenso.

La mifepristona fue aprobada por la FDA en el año 2000 y también se utiliza de forma rutinaria para tratar abortos espontáneos tempranos.

Los activistas contra el aborto, sin embargo, han puesto en duda la seguridad del medicamento, y algunos citan un estudio realizado por un laboratorio de ideas conservador que nunca se sometió a una revisión externa formal.

La mifepristona, que impide la progresión del embarazo, y el misoprostol, que vacía el útero, están aprobados en Estados Unidos para interrumpir un embarazo de hasta 70 días de gestación.

Más de 20 estados han prohibido o restringido el aborto desde que la Corte Suprema, en junio de 2022, revocó el histórico fallo Roe contra Wade, que había consagrado durante medio siglo el derecho al aborto.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses respaldan la continuidad del acceso a un aborto seguro, incluso mientras grupos conservadores presionan para limitar el procedimiento o prohibirlo por completo.

En 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un intento de restringir la mifepristona, al dictaminar que los grupos y médicos antiabortistas que impugnaban el medicamento carecían de legitimación jurídica para presentar el caso.