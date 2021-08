Cadena de televisión transmite por error escenas de un rito satánico

La cadena televisiva australiana ABC transmitió accidentalmente un rito satánico durante uno de sus noticieros cotidianos. La imágenes se difundieron inmediatamente en redes sociales.

El video donde se muestra lo ocurrido empieza con palabras de la presentadora Yvonne Yong, quien introduce como tema una propuesta que en el estado de Queensland busca criminalizar la muerte intencional y heridas infligidas a perros y caballos policiales. Segundos después se produce una pausa y en pantalla se muestra una escena de lo que al perecer sería un rito satánico.

Inmediatamente, la transmisión se interrumpe y se evita mostrar la imágenes de este hecho. En el video se muestra a una persona vestida con un manto negro junto a dos personas en un cuarto iluminado con una luz roja y una cruz puesta al revés. Además, la mesa está cubierta con un mantel que tiene un pentagrama invertido y varias velas.

La emisión vuelve a la normalidad y la presentadora da paso a otra noticia como si nada hubiera ocurrido.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM