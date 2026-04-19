Incendio en el sector Cristo del Consuelo, Guayaquil, deja un fallecido

Un incendio estructural se produjo la madrugada de este domingo en un inmueble ubicado en las calles Leonidas Plaza y Cristóbal Colón, en la zona del Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó un amplio contingente para atender la emergencia, que incluyó cuatro unidades de combate, dos camiones escalera, un tanquero, un vehículo de rescate y una unidad de recarga de equipos de respiración autónoma (ERA).

Los equipos lograron controlar el fuego tras varias horas de trabajo. Durante la atención de la emergencia el cuerpo de bomberos rescataron a un hombre de aproximadamente 45 años con quemaduras en su cuerpo. Tras ser evaluado por paramédicos, se confirmó que lamentablemente no presentaba signos vitales.