Campana, ‘héroe’ del Inter Miami en agónico triunfo ante United

Con Lionel Messi de vuelta, el Inter Miami derrotó, este sábado 18 de mayo del 2024, al DC United con un agónico gol del ecuatoriano Leonardo Campana, que le permite mantener el liderato de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS).

A los 94′, sólo un minuto después de ingresar al césped, Leonardo Campana aprovechó una fabulosa asistencia del español Sergio Busquets para anotar la diana del triunfo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

El equipo que dirige Gerardo Martino, con 31 puntos en 15 jornadas, salvó el liderato que estuvo a punto de arrebatarle el FC Cincinnati, que tiene 30 unidades con un partido todavía por disputar.

