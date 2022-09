Una adolescente Chloë Grace Moretz alcanzó la fama por películas como ‘Kick-Ass’, ‘Carrie’ y ‘Malos Vecinos’. Más allá de su talento, su belleza también llamó la atención de casi todo el internet entre 2015 y 2019 y fue entonces que llegaron las críticas a su cuerpo, convirtiéndose en un popular meme gracias a las fotografías de los paparazis.

Durante una entrevista para la revista Hunger, la actriz habló sobre la ‘dismorfia corporal’ que le provocaron todas las críticas de internet, al punto de atravesar un intenso periodo de ansiedad. “Recuerdo el día en que me di cuenta, y me golpeó como una tonelada de ladrillos. Tenía 18 años y estaba en una alfombra roja. Salí de allí y sentí mucho odio hacia mí misma. Estaba confundida acerca de mis propios sentimientos”, dijo Moretz.

“Hubo un cambio completo y discordante en mi conciencia, cuestioné quién era yo. ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy haciendo esto?”, agregó en la entrevista. El meme más popular de Chloë Grace Moretz contempla un foto de un día cualquiera de 2016. Ella entraba a un hotel cargando dos cajas de pizza con unos pantalones cortos negros y tacones.

Internet no dejó pasar esta fotografía porque algo llamó la atención: las largas piernas de la actriz que usuarios rápidamente retocaron y alargaron aún más con el objetivo de hacer ver que tiene un cuerpo desproporcionado. Esta imagen incluso llegó a ser una escena de la serie animada ‘Padre de familia’, en donde su protagonista Peter Griffin presume tener unas piernas muy largas.

La broma escaló de internet a la televisión y se tradujo en un tormento para Grace Moretz. “Durante mucho tiempo pude ser la Chloë que la gente ve y la Chloë que soy en privado. De repente, esos dos mundos chocaron y me sentí muy vulnerable. Y luego vino la avalancha de horribles memes que me empezaron a enviar sobre mi cuerpo. De hecho, nunca he hablado de esto, pero hubo un meme que realmente me afectó”, explica la actriz, refiriéndose a la mencionada imagen.

¡Cállate! ¡Es graciosísimo!

Moretz recuerda que sí expresó su disgusto por la burla a su cuerpo sin tener ningún apoyo. La gente se tomaba sus quejas a risa: “Me decían: ‘¡Cállate! ¡Es graciosísimo!’. Solo recuerdo estar sentada y pensar: ‘Mi cuerpo se está usando como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram’. A día de hoy, cuando veo ese meme, me sigue resultando difícil”.

Hablando de que sufrió ‘dismorfia corporal’, un trastorno en la que la persona solo ve los defectos de su apariencia, la actriz sostuvo que esta se magnifica por la exposición en redes sociales. Por ello decidió vivir alejada de los focos y admitió que sentía ansiedad cuando aparecía un paparazi a su alrededor: “Sentía palpitaciones e hiperventilaba”.

Llegó la pandemia y para ella, vestir con gorras, gafas y mascarilla, se volvió una regla. Comenzó a trabajar en su salud mental. Lastimosamente, durante el confinamiento, el padre de Chloë Grace Moretz falleció. Sin hablar mucho del tema, la protagonista de ‘Pasajero Oculto’ dijo para ella es una especie de terapia.

“Decir que los últimos años han sido transformadores es quedarse corta. Soy una chica completamente diferente a la que era antes. Ahora siento que soy una mujer”. La actriz cumplió 25 años en 2022 y actualmente está promocionando su nuevo proyecto: ‘Periferia: conexión al futuro’, una serie de Amazon Prime Video que se estrenará el próximo 21 de octubre.

Con información de | El País/Cosmopolitan