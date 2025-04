CNE recuerda que el voto es obligatorio en todo el territorio nacional

Actualizado 15:35

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que el voto en Ecuador es obligatorio para todas las personas entre 18 y 65 años. Este jueves 10 de abril de 2025 desmintió una imagen difundida en redes sociales que dice lo contrario.

Un supuesto afiche del CNE con la leyenda «En Manabí sin no votas no tienes multa», fue difundido en redes sociales. Pero el CNE enseguida lo calificó como falso.

«¡Evita caer en la desinformación!», escribió el CNE, y recordó que el voto en Ecuador es obligatorio por mandato constitucional.

Quienes no voten este 13 de abril de 2025, en la segunda vuelta electoral, enfrentarán una multa del 10% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a 47 dólares. Si no acudió en la primera vuelta esta sanción se acumula, no se reemplaza.

En el territorio nacional, las urnas se abrirán a las 07:00 y cerrarán a las 17:00. Sin embargo, las juntas receptoras del voto deberán estar instaladas desde las 06:30 para garantizar el inicio puntual de la jornada.

Los votantes deberán asistir con su cédula de identidad o pasaporte. En el caso de los adolescentes entre 16 y 18 años, el voto es optativo, pero pueden participar portando también su documento de identidad.

Debido a las intensas lluvias que asolan a Ecuador, se han reportado afectaciones en recintos electorales que han tenido que ser reubicados. Algunas incluso han sido utilizados como albergues.

Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación de la siguiente forma:

Ingresar a la página web del CNE , seleccionar ‘Elecciones Generales 2025’

web del , seleccionar ‘Elecciones Generales 2025’ Seleccionar ‘Consulta del Registro Electoral’ o en el siguiente link: https://app02.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/

Colocar el número de cédula y fecha de nacimiento

de y de Validar que no es un robot marcando el recuadro debajo de los datos solicitados

que marcando el recuadro debajo de los datos solicitados Dar click en Consulta

En caso de reubicación de cualquier recinto, el CNE emitirá boletines actualizados con el listado de los cambios y el lugar al que deberán acudir. Esta información se encontrará en las redes sociales oficiales de la entidad.

