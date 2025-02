¿Cómo afectan los videos de dibujos animados o canciones a los niños?

Actualizado 15:15

El uso de dispositivos electrónicos en niños menores de 6 años es cada vez más frecuentes por el auge tecnológico a nivel mundial. Los infantes en su mayoría consumen videos de dibujos animados o canciones, que pueden generar impactos negativos en su cerebro, desarrollo y salud.

Los creadores de este tipo de contenidos han trabajado en características específicas para que sean adictivos. Esto tiene relación con su ritmo, sonidos y estilo más que con el contenido, pues en muchos casos resultan educativos.

En este sentido se ha descubierto que los cambios rápidos de escena, los colores y sonidos brillantes, y el ritmo acelerado pueden generar una sobreestimulación en el cerebro y el sistema nervioso de las niñas y niños.

Este tipo de videos liberan con más fuerza la dopamina, una sustancia química que se produce en el cerebro y que ayuda a transmitir señales entre las neuronas y genera una sensación de bienestar. Esta es la encargada de controlar los movimientos, influir en el estado de ánimo, memoria, aprendizaje, la movilidad y contracción gastrointestinal, presión arterial y sistema inmune.

La sobreestimulación provoca que el menor de edad que consume este contenido sienta la necesidad de querer ver más videos. Incluso, quienes se acostumbran a ello, no encuentran esta estimulación en otras actividades.

Sobreestimulación, adicción…

Elvira Perejón, neuroeducadora y especialista en neuropsicología infantojuvenil, CEO y cofundadora de Educación Incondicional, afirma que todo esto puede afectar a su neurodesarrollo, comportamiento y su tolerancia a la frustración. Incluso, los menores de edad presentan mayor irritabilidad e impulsividad.

Los estudios, The Short -Term Impact of animation on the executive functions of children aged 4 to 7 (2021) e Inmediate and delayedeffects of fantastical contenton children’s executivefunctions and mental transformation (2024), señalan tres problemas frecuentes:

Sobreestimulación

Adicción al contenido

Retraso en el desarrollo del lenguaje

Victoria Dunckley, psiquiatra y autora del libro Reset your child’s brain (‘Restablezca el cerebro de su hijo’, en español), publicado en el sitio web de la Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam, coincide con estas afirmaciones.

Además, la psiquiatra advierte que cuando «las vías de recompensa», como en los videos de dibujos animados y canciones, se usan en exceso se vuelven menos sensibles. También «necesita más y más estimulación para experimentar placer”.

Es por ello, que los infantes que consumen estos videos tienen dificultades para concentrarse o seguir instrucciones.

También, el estar expuestos a las pantallas electrónicas a edades tempranas aumenta el riesgo de Alzheimer. Un estudio publicado en la revista Journal of Integrative Neuroscience señalan que al afectar las habilidades cognitivo – conductuales, esenciales para la inteligencia, es problema que estos problemas persistan en la edad adulta.

¿Cómo evitar problemas por el uso de dispositivos?

Los padres de familia tienen que saber que no existe un tiempo seguro frente a las pantallas en menores de 6 años, incluso si consumen contenidos educativos. Por ello, se recomienda:

No utilizar este contenido como un ‘ chupete emocional ‘: Utilizar este contenido para que el niño se calme y se quede tranquilo puede ser una solución rápida para los adultos en momentos de estrés o para atender otras actividades, pero puede tener consecuencias negativas a la larga como las mencionadas.

utilizar este contenido como un ‘ ‘: Utilizar este contenido para que el niño se calme y se quede tranquilo puede ser una solución rápida para los adultos en momentos de estrés o para atender otras actividades, pero puede tener consecuencias negativas a la larga como las mencionadas. Prioriza actividades que potencien sus habilidades , como dibujar, leer cuentos, jugar al aire libre, entre otros.

que sus , como dibujar, leer cuentos, jugar al aire libre, entre otros. Fomentar la interacción social, la actividad física y una buena alimentación.

