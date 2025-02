Actualizado 21:18

El próximo domingo 9 de febrero de 2025, Ecuador celebrará sus elecciones generales en las que se elegirá al presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Un total de 13,7 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar en estos comicios.

16 binomios se disputan la Presidencia y Vicepresidencia. Para la Asamblea Nacional, en estos comicios los ecuatorianos elegirán 15 asambleístas nacionales, 130 legisladores provinciales, y seis representantes por las circunscripciones del exterior.

Para garantizar que el voto sea válido y se cuente correctamente, es fundamental conocer cómo marcar la papeleta de manera adecuada. A continuación, le explicamos las reglas para que su voto no se anule.

Tipos de votos en Ecuador

Los votos pueden ser válidos, nulos o en blanco.

Voto válido: Se contabiliza a favor de un candidato o lista.

Se contabiliza a favor de un candidato o lista. Voto nulo: Se anula si la papeleta tiene marcas en más de una opción, tachaduras o inscripciones adicionales.

Se anula si la papeleta tiene marcas en más de una opción, tachaduras o inscripciones adicionales. Voto en blanco: Ocurre cuando no se marca ninguna opción. No se suma a ningún candidato.

Los electores recibirán cuatro papeletas de diferente color:

Café : Binomio presidencial.

: Binomio presidencial. Melón : Asambleístas nacionales.

: Asambleístas nacionales. Verde : Asambleístas provinciales.

: Asambleístas provinciales. Rosada : Parlamentarios andinos.

: Parlamentarios andinos. Celeste (solo para ecuatorianos en el exterior): Asambleístas de circunscripción exterior.

¿Cómo marcar correctamente la papeleta?

En la papeleta presidencial: Marcar con una línea solo un casillero por el binomio de su preferencia.

En las papeletas de asambleístas y parlamentarios andinos: Seleccionar una sola lista política o alianza . Desde 2021 ya no se puede votar por candidatos de distintas listas. Por lo tanto, para que el voto sea válido, se debe marcar únicamente en el casillero de una de las listas.

No se permite el voto en plancha (trazar una línea sobre toda la lista).

¿Cuándo se anula un voto?

Si se marca más de una opción en una misma papeleta.

en una misma papeleta. Si se escribe “nulo” o cualquier otra palabra.

Si hay tachaduras o marcas adicionales en la papeleta.

Los votos nulos no favorecen a ningún candidato. Las papeletas que no tengan ninguna marca se consideran votos en blanco y no se contabilizan en el resultado final. Es decir, no se asignan a ningún candidato, según el Consejo Nacional Electoral.

