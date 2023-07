La Selección Española de Fútbol venció por 3-0 a Costa Rica, este viernes 21 de julio de 2023. El encuentro fue válido por la primera fecha del Grupo C de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Las españolas son favoritas en el máximo certamen de fútbol y este viernes ratificaron su juego y eficacia ante una selección de Costa Rica que no demostró buen nivel. España, por su parte, comparte el Grupo C junto a Japón y Zambia.

Esther González, Aitana Bonmatí y Valeria del Campo (en propia puerta), hicieron los goles del partido ante las centroamericanas. Bonmatí fue la más destacada del encuentro, marcó un gol y participó en los goles de la ‘Roja’. Tras su gran juego fue reconocida como la Jugadora más valiosa (MVP, por sus siglas en inglés).

Con este resultado, las ibéricas lideran en su grupo con tres puntos y tres goles de diferencia, a la espera del resultado del otro juego del grupo. Japón y Zambia se enfrentarán este sábado 22 de julio en el estadio Waikato de Nueva Zelanda.

How the tables are looking after the second day of #FIFAWWC action. 👀#BeyondGreatness