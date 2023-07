MLS: Jordi Alba se suma al Inter Miami de Messi y Busquets

Jordi Alba completa el tridente exBarcelona que jugará en el fútbol de los Estados Unidos. El Inter Milán confirmó al lateral español de 34 años como su nuevo fichaje, este jueves 20 de julio de 2023.

El español continuará su carrera como futbolista en la Major League Soccer (MLS) después de más de una década defendiendo los colores del FC Barcelona. Alba disputó 459 encuentros con la camiseta del Barça y marcó 27 goles, además aportó 99 asistencias.

En Miami se reencontrará con viejos conocidos, tras la llegada de Leo Messi, el primero en oficializar su incorporación al club, y Sergio Busquets, que se sumó a la plantilla después. Ahora, con el arribo de Alba, nuevamente coincidirá este tridente ‘culé’ , pero ahora en Estados Unidos.

Si bien se conocía que había un interés del equipo norteamericano por el defensor, todavía no se oficializaba su fichaje. Tras dar por terminada su etapa en el Barca, Jordi quedó como agente libre y ahora deja lo que se considera la élite del fútbol para estar en la MLS.

Inter Miami hizó oficial el fichaje este jueves por medio de publicaciones en redes sociales. «JorSí», publicó el club en sus cuentas oficiales. La publicación estuvo acompañada de un video en el que se revela el dorsal que usará en su camiseta durante el el campeonato de fútbol en los Estados Unidos: el número 18.

«Hemos fichado al defensa internacional español Jordi Alba hasta la temporada 2024», detalló el club. Además se informó que el futbolista firmó un contrato hasta finales de 2024, con opción a extenderlo por un año más.

Oficial✍️🇪🇸Bienvenido @JordiAlba



We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n