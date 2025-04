Actualizado 11:05

«Era impresionante y casi lloraba«. Con estas palabras describió Richard Wollocombe, director de fotografía de Sea Lions of the Galápagos el curioso contacto que mantuvo con un lobo marino durante la filmación de esta película.

Wollocombe contó a Teleamazonas que durante la producción en el islote Wolf, un lobo marino lo sorprendió. De un momento a otro se le acercó y le empezó a abrazar su pierna con fuerza. Se quedó por varios minutos junto a él con este «juego».

«No pudo creer el cariñoso comportamiento que me mostraba. Era impresionante y casi lloraba por el contacto íntimo que tenía con ese animal totalmente salvaje. Me mostraba toda la confianza. Lo interpretaba como un juego y un mensaje de ‘Gracias por hacer una película para nosotros. Necesitamos esa ayuda‘», señaló el director de fotografía.

Sea Lions of the Galápagos de Disney se estrenará el martes 22 de abril del 2025 por el Día de la Tierra. Esta película se grabó durante más de 14 meses en las mágicas islas ecuatorianas. Aquí se cuenta la historia de Leo, un cachorro de león marino de las Galápagos que debe aprender a sobrevivir fuera de su colonia.

Richard Wollocombe describió este producción como «una experiencia desafiante e inolvidable«. Además, reveló que para este largometraje decidieron elegir un animal que podía estar en el agua y en la tierra para mostrar los dos mundos de Galápagos.

La narración estuvo a cargo del actor Brendan Fraser, ganador del Óscar por su rol de Charlie en la cinta La Ballena. Mientras que la producción la realizó el estadounidense Roy Conli, quien cuenta con 32 años de experiencia en Disney.

Conli contó que otro de los grandes desafíos fue encontrar un cachorro de lobo marino que fuera único y autosuficiente. «Afortunadamente desde el principio encontramos a este adorable pequeño que estaba tan lleno de personalidad y supimos de inmediato que teníamos un potencial maestro», comentó.

Esta historia, aparte de mostrar un encanto inigualable de las islas Galápagos, busca generar consciencia sobre la preservación de los ecosistemas, actualmente en riesgo por la pesca y contaminación a gran escala.

«Los océanos están sufriendo un impacto global impresionante porque mucha gente no entiende lo que es el océano. Es hora de que la humanidad empiece a entender que el océano es vital para nuestra sobrevivencia«, sentenció Richard Wollocombe.

Por su lado, Roy Conli dijo sentirse muy orgulloso de la producción de Sea Lions of the Galápagos. «Me alegra que tenga la oportunidad de verla y que la pueda compartir con ustedes. Estoy muy orgulloso de ella y espero que la disfruten«, agregó.

