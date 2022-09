Darío Herrera: ‘El subsidio a combustibles está mal focalizado’

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, desmintió que se vaya a bajar más el precio de los combustibles con la focalización de subsidios.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Herrera explicó que, dada la complejidad del tema, se amplió el plazo para diálogos en la mesa de focalización.

Así, resaltó que, si bien es cierto hay algunas coincidencias en 4 puntos, son 13 los que se está tratando en la comisión técnica. Entre estos temas, «tiene que ver con los criterio de elegibilidad de las personas excluídas del subsidio; y los grupos o sectores incluídos», afirmó. «Cuando tengamos los 12, 13, 14 puntos totalmente definidos, ahí tendremos que hacer la comunicación a los ecuatorianos», dijo.

‘La postura es no bajar más los precios’

Darío Herrera desmintió el anuncio realizado por el presidente de la Fenocín, Gary Espinoza, sobre supuestos valores de subsidio acordados.

«Es totalmente falso, lamento tener que decir eso. Gary (Espinoza) estuvo unos minutos en una de las reuniones de la comisión técnica. Asistió un momento mientras se debatía ciertos puntos. Pero no, la comisión técnica no genera acuerdos, sino insumos para que la mesa número 1 genere estos acuerdos. El acta firmada ayer (jueves) involucra cuatro coincidencias. Dentro de esos no está nada relacionado con bajar el precio de los combustibles», explicó.

Y resaltó que la postura del Gobierno Nacional es no bajar más los precios. «En este momento el monto de los subsidios puede ascender a 4.000 millones de dólares en el año. No es algo conveniente para los ecuatorianos».

E indicó que en este momento todos los ecuatorianos reciben el subsidio, pero está «mal focalizado». «Realmente beneficia a una gran población que sí tiene un poco más de dinero para poder pagar por el combustible», insistió.

Excluir del subsidio a quien sí puede pagar

Darío Herrera adelantó que se está trabajando en buscar criterios para excluir del subsidio general a las personas que sí pueden pagar más. No obstante, adelantó que eso no implica una liberalización del precio de los combustibles.

En este sentido, prevé que el Ecuador tendrá una «receta inicial» para focalizar correcta y eficientemente los subsidios. «Tiene que ser entregado a las personas que realmente lo necesitan», enfatizó.

