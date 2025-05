Un mural con el rostro de David Romo se develó al cumplirse 12 años de su desaparición

Actualizado 13:20

«Bien decía David que a los amigos se los conoce en estos momentos duros», recordó Alexandra Córdova al cumplirse, este viernes 16 de mayo de 2025, 12 años de la desaparición de su hijo David Romo.

En homenaje al joven quiteño se develó un mural con su rostro en el edificio de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central del Ecuador. Junto a él se observa el retrato de Álvaro Nazareno, Michelle Montenegro y Carolina Garzón, también desaparecidos en Ecuador.

«Ver este mural aquí, ver a David Romo, a ‘Romito’, plasmado en uno de los muros de su querida facultad me llena de gran emoción«, dijo Córdova. En un emotivo acto agradeció que la memoria de su hijo se mantenga viva.

«Esta lucha no cesará hasta que ninguna desaparición forzada quede en la impunidad. Ellos son nuestro valor, nuestra fuerza, nuestra razón, no son cifras, no son casos olvidados», dijo Córdova en un acto protocolar que se llevó a cabo en la universidad.

En la misma facultad se nombró como aula David Romo al salón número 61, donde Romo recibió clases por última vez antes de su desaparición. El estudiante de comunicación social fue visto por última vez en Quito el 16 de mayo de 2013. Su paradero aún se desconoce, mientras su madre, Alexandra Córdova no cesa su búsqueda.

📚 A 12 años de la desaparición de David Romo, la #FACSO nombra al aula 61, en donde recibió clases por última vez, como #AulaDavidRomo.

Hoy, su nombre da vida a un aula que no olvida. Un espacio para la memoria, la resistencia y el compromiso con la #justicia. pic.twitter.com/HLTWonar6B — FACSO – UCE (@ucefacso) May 16, 2025

«Él (David Romo) vino a esta universidad como oyente porque estaba inseguro de qué seguir porque había seguido la especialidad de químico biólogo en el colegio«, recordó Córdova ante los presentes en la FACSO.

Córdova pidió a los presentes «no nos dejen solos» en la lucha por la búsqueda de las personas desaparecidas. Visiblemente emocionada la madre reclamó la negligencia de las autoridades en el caso de Romo.

De acuerdo con datos de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), hay más de 4 000 personas desaparecidas en Ecuador.

¿Cómo fue la desaparición?

El joven desapareció el 16 mayo del 2013, cuando regresaba a su casa en Pomasqui, noroccidente de Quito. Romo se subió a una unidad de transporte en donde fue visto por última vez.

Era de noche, David Romo, que estaba próximo a cumplir 21 años, tomó un autobús para dirigirse a su casa luego de sus clases en la Universidad Central del Ecuador. Era una ruta que tomaba con frecuencia.

A las 22:22 de ese jueves 16 de mayo, Romo llamó a su mamá. Le dijo que estaba en el autobús, pero el joven hablaba en voz baja. Le contó a su madre que un hombre lo habría amenazado con bajarle del bus si levantaba la voz. La conversación duró 80 segundos.

Fue la última vez que Alexandra Córdova escuchó a David. Ella lo esperaba en casa pero Romo nunca llegó. Desde entonces la madre no ha parado de buscar a su hijo.

Se han realizado plantones, marchas, se ha difundido el rostro de Romo en redes sociales y en pancartas en la vía pública. Sin embargo hasta ahora se desconoce su paradero.

