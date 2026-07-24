Barcelona S.C vs. Liga de Quito: horario y previa del juego de la fecha 22 del campeonato

Campeonato nacional de fútbol. Liga de Quito, LDU-Q enfrenta a Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado.Foto : API/ Patricio Terán

El estadio Monumental de Guayaquil se prepara para recibir uno de los choques más apasionantes del fútbol ecuatoriano. Este domingo 26 de julio de 2026, Barcelona SC y Liga de Quito se enfrentan a partir de las 19:15 (hora local) en el partido estelar de la fecha 22 de la LigaPro.

Ambos clubes saltan al terreno de juego con la obligación imperiosa de sumar de a tres para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones y asegurar su cupo en la fase final del certamen.

Barcelona llega a este compromiso herido pero con la ventaja de la localía. El equipo torero, ubicado en la cuarta casilla con 34 puntos, busca recuperarse de la derrota 2-1 sufrida ante Universidad Católica en la jornada anterior.

El director técnico César Farías ha trabajado en corregir las desatenciones defensivas de su plantilla para capitalizar el empuje de su hinchada y mantener el invicto como local frente a un rival directo.

Por su parte, Liga de Quito afronta un proceso de reestructuración en un momento crítico del calendario. En el sexto lugar de la clasificación con 29 unidades, los albos vienen de empatar 1-1 como visitantes frente a Manta FC.

Bajo la conducción interina de Patricio Hurtado, el conjunto capitalino necesita una victoria urgente en la costa para no perderle pisada a los puestos de vanguardia y renovar la confianza futbolística del plantel.

El antecedente más reciente favorece al cuadro guayaquileño en el historial de la temporada 2026. En la primera ronda del torneo (Fecha 7), Barcelona SC dio el golpe en el estadio Rodrigo Paz Delgado al imponerse 2-0 con anotaciones de Jhonny Quiñónez y Héctor Daniel Villalba.

Ese resultado añade una cuota extra de dramatismo, ya que Liga buscará revancha en suelo porteño para acortar distancias en el historial de choques directos.

La transmisión en vivo para todo el territorio ecuatoriano estará a cargo de la plataforma Zapping. Con una paridad estratégica marcada y la presión sobre ambos banquillos, el enfrentamiento entre Barcelona SC y Liga de Quito promete noventa minutos de alta intensidad táctica y emociones al límite, clave para definir las aspiraciones de ambos en el tramo decisivo del campeonato nacional.