¡Cuarta derrota consecutiva!: Chito Vera cae ante David Martínez

El ecuatoriano no logró imponer su ritmo y terminó cediendo ante su rival

Marlon ‘Chito’ Vera volvió al octágono este 28 de febrero en el evento coprincipal de UFC Fight Night y terminó cediendo por decisión ante el mexicano David Martínez, tras completarse los tres asaltos pactados en la categoría peso gallo.

El artista marcial oriundo de Chone no logró imponer su ritmo durante el combate y tuvo una reacción tardía en el último round, en una pelea que se definió en las tarjetas luego de los 15 minutos reglamentarios. La decisión se anunció al finalizar el tercer asalto.

Martínez, que llegó con récord de 14-1-0, mostró mayor volumen y consistencia a lo largo de la contienda. Con esta victoria, el mexicano consolida su crecimiento en la división, mientras que Vera deja su registro en 23-12-1.

Para el ecuatoriano, esta derrota representa otro golpe en su intención de frenar la racha negativa y recuperar posiciones en el ranking del peso gallo, una categoría que mantiene alta competitividad dentro de la organización.

Con este resultado, Marlon ‘Chito’ Vera deberá replantear su estrategia dentro de una de las divisiones más exigentes de la UFC. La categoría peso gallo continúa moviéndose con rapidez y cada combate será determinante para aspirar nuevamente a los primeros lugares del ranking.