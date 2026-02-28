Marlon ‘Chito’ Vera vuelve al octágono buscando frenar racha negativa en UFC

Vera y Martínez listos para el coestelar en la Arena CDMX

Marlon ‘Chito’ Vera regresará al octágono este sábado 28 de febrero como parte de la UFC Fight Night 268 en la Arena Ciudad de México, enfrentando al mexicano David Martínez en el combate coestelar de la cartelera.

El manabita superó el pesaje oficial y quedó habilitado para medirse al ‘Doctor’, quien mantiene un récord ascendente y pelea en casa ante su público.

Vera llega a este duelo tras una serie de tres derrotas consecutivas y necesita una victoria para recomponer su posición dentro del top 10 de peso gallo de la UFC.

El competidor de 27 años suma 13 victorias y apenas una derrota en su carrera profesional en artes marciales mixtas. En su más reciente presentación, el 13 de septiembre de 2025, superó al estadounidense Rob Font, consolidando su momento en la categoría.

La pelea está programada después del inicio de la cartelera estelar, con acción principal desde las 20:00 (hora de Ecuador), y se podrá ver por UFC Fight Pass y Paramount Plus.