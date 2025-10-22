Ana Vivar, la ciclista que no tiene miedo a reescribir su carrera en el deporte

El amor por el deporte le viene a Ana Vivar en el ADN. Su padre, Igor, fue ciclista y tiene una licenciatura de entrenamiento de disciplina de largo alcance. Durante la naciente carrera de la deportista, Igor fue su entrenador, amigo, mentor.

Ana Vivar empezó practicando patinaje de velocidad. Con las bases de ese deporte saltó al ciclismo, en donde encontró su gran pasión. En el 2023, la deportista tocó el cielo con las manos: en Tulcán se coronó como campeona nacional de ruta y subcampeona en la prueba contrarreloj.

Entonces, sobrevino la desgracia. En un Campeonato de Ruta en Panamá, la joven, de entonces 19 años, tuvo un terrible accidente. Estrelló su bicicleta contra un anuncio publicitario. A Vivar se le produjo una fisura de cráneo, tuvo un hematoma en el cerebro, rotura de tabique y se comprometieron sus ojos.

Del accidente han pasado dos años. Vivar se sometió a dos cirugías y tuvo acompañamiento psicológico para cerrar las heridas mentales que produjo un accidente de esa magnitud. El apoyo de sus padres Igor y Gabriela Torres también fueron factores fundamentales.

"Luego de dos años puedo decir que estoy viendo la luz al final del túnel, de la mano de Dios. Mi objetivo es empezar desde cero, con pedaleadas de bebé" Ana Vivar/ ciclista ecuatoriana

La ciclista cuenca Ana Vivar forma parte del Programa de Fomento Deportivo de Banco Pichincha y Crisfe. Ella reconoce que la iniciativa fue fundamental durante su proceso fuera de las competencias. Vivar ha recibido apoyo para poder continuar con sus estudios y para recuperarse psicológicamente.

Ana Vivar junto al campeón olímpico, Jefferson Pérez, durante el Campeonato Nacional de Ciclismo del 2023. AnaVivarTorres

Vivar decidió aprovechar su pausa deportiva para fortalecer su recorrido académico. Ella estudió Derecho y, además, Pedagogía. Las lecturas, las investigaciones académicas han sido su día a día durante este tiempo.

Ana Vivar retornará, paulatinamente, a las competencias deportivas. AnaVivarTorres

"No fueron años de descanso, sino de continua preparación", le recuerda Vivar a Teleamazonas. Pero, el 2026 será el año que marque su retorno a la actividad. La ciclista tiene todo un plan para lograrlo. Cuenta con el apoyo familiar

"Empezaré poco a poco: carreras provinciales, nacionales y después, la intención es poder salir del país", dijo la deportista ecuatoriana. Los entrenamientos continúan. Ana Vivar no tiene miedo a reescribir su historia.