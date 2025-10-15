La pentatleta Marcela Cuaspud sueña con clasificarse a sus segundos Juegos Olímpicos

Marcela Cuaspud destaca en el pentatlón. La quiteña, además, es la presidenta de la Comisión de Atletas.

Marcela Cuaspud comunica con la palabra, con gestos, hasta con los silencios. ¿Cuál es el momento más duro de su carrera? La pentatleta quiteña, de 29 años, no lo duda: el haber quedado fuera de los Juegos Olímpicos París 2024.

Los ojos vivaces de Cuaspud se enrojecen al recordar el duro momento. Un año antes, durante los Panamericanos de Santiago 2023, sufrió episodios de estrés y ansiedad que afectaron su hígado y le privaron de lograr su mejor perfomance.

En el ciclo olímpico anterior -para clasificarse a Tokio 2021- la deportista se convirtió en la primera pentatlonista ecuatoriana en llegar a unos Juegos. Hoy, su gran aspiración es volver. Los Ángeles 2028 es la gran meta. Por ello, Cuaspud se entrena con fervor: de ocho a 10 horas diarias.

Marcela Cuaspud, con su traje de esgrima, en la cancha del estadio Olímpico Atahualpa. @marcecuaspud

Marcela Cuaspud forma parte del Programa de Fomento Deportivo de Banco Pichincha y Crisfe. La pentatleta dice que la iniciativa privada es fundamental para poder dedicarse exclusivamente a entrenarse y competir.

El pentatlón es una disciplina exigente que combina cinco deportes: esgrima, natación, atletismo, tiro deportivo y una prueba de obstáculos, que reemplaza a la equitación. Cuaspud se concentra en aprender la nueva disciplina.

"Aprender una nueva disciplina siempre es un reto. Además, la pista de obstáculos está en un lugar que no es accesible para todos. Pero, seguimos preparándonos" Marcela Cuaspud/ pentatleta ecuatoriana

Marcela Cuaspud se alista para conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos del 2028. @marcecuaspud y Pacer Agencia

El deportista lucha contra la frustración de un resultado adverso, de las lesiones, de los cuestionamientos. Cuaspud dice que siempre ha cuidado su salud mental. Antes trabajaba con psicólogos, pero ahora ya maneja ciertos ejercicios para mantenerse fuerte o para controlar la tensión.

Otra de sus grandes motivaciones es el empoderamiento de los deportistas y, de las deportistas mujeres. Ella es la presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). Desde su espacio intenta dar voz y visualización a los problemas que tienen los deportistas para poder entrenarse y competir.

¿Qué se viene para Cuaspud? La deportista entrena las cinco disciplinas del pentatlón para poder clasificarse a los Juegos Panamericanos del 2027 de Lima. La capital peruana tiene un recuerdo especial para la quiteña. Fue allí, en el 2019, en donde consiguió su cupo a los Juegos de Tokio 2021. La vida le da revanchas.