Darla Chacón dejó el ballet y se enamoró del patinaje

Darla Chacón brilla en el patinaje de velocidad. Tiene 14 años, siete de ellos dedicadas al deporte. Ahora busca sobresalir en las competencias internacionales.

Darla Chacón tiene 14 años. Siete de ellos los ha dedicado a la práctica del patinaje de velocidad. Antes, incursionó en el ballet. Tenía apenas siete años, cuando le dijo a su madre, Rosa Fernández, que ir con tutú no era lo suyo. A ella le atrapaba más los deportes de riesgo y velocidad.

'Darlita' como la conocen sus familiares y amigos es una de las promesas del patinaje ecuatoriano. Desde el 2019 es seleccionada de Pichincha. Ha sido cuatro veces escogida como la mejor deportista del año. Pero ella quiere ir por más. Su gran obsesión es alcanzar medallas mundiales.

Chacón forma parte del programa de Fomento Deportivo que impulsa Banco Pichincha y la Fundación Crisfe. La deportista considera que el apoyo del sector privado es fundamental para poder competir y recompensar el esfuerzo que diariamente realiza ente competencias, prácticas y estudios.

Darla Chacón desea integrar la Selección ecuatoriana y competir a nivel internacional en torneos mundiales de patinaje. @darlita_chacon

Chacón combina los entrenamientos, las competencias con sus estudios secundarios. Es buena alumna, aunque las obligaciones del deporte muchas veces hacen que no pueda estar siempre en sus clases. Le cuenta a Teleamazonas que muchas de sus profesoras le dicen "casi no la hemos visto en clases". Pero, al final, recibe la colaboración de todos, por su empeño y buenas notas.

La deportista obtuvo la medalla de bronce en el Panamericano de Patinaje de Ibagué, en Colombia, en el 2021. Sus viajes a Colombia para participar en competencias panamericanas son continuos. Pero, ahora, su gran sueño es ubicarse entre las dos primeras del escalafón para ir al Mundial.

Su gran referencia es la quiteña Gabriela Vargas, campeona mundial de patinaje. 'Darlita' está convencida de que con esfuerzo se pueden lograr todas las metas, tanto en los estudios como en el deporte.