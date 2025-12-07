Pedro Benalcázar, el campeón del mundo que disfruta el camino

El ciclista ecuatoriano Pedro Benalcázar se alista para una temporada llena de éxitos en el 2026.

La madre de Pedro Benalcázar tenía un restaurante en Cuenca, cuando el ahora campeón del mundo era un inquieto niño de seis años. La 'bici' le daba una sensación de independencia, de juego, de alegría.

Por el gusto que demostraba por el 'Caballito de Acero', su madre decidió inscribirle en un vacacional en la pista de La Concordia para hacer BMX. Ese fue el inicio de la historia, de una gran historia de amor y esfuerzo por el deporte.

Pedro Benalcázar es un deportista de élite con sorprendentes hazañas. Fue campeón del mundo de BMX cuando tenía 12 años y en el 2024, volvió a repetir la gesta, en la categoría Sub 23. Él forma parte del programa de apoyo deportivo de Banco Pichincha y Crisfe.

Benalcázar se siente orgulloso del camino que ha recorrido. Muchas veces, cuando está en Ecuador, recorre la pista azuaya de La Concordia y mira las competencias de los más pequeños. Dice que verlos, divertidos, distendidos, disfrutando, le hace acordar de la importancia del camino.

"Es bien importante disfrutar el camino. Siempre disfruto ver a los más chiquitos cómo se alegran cuando se entrenan o están con sus compañeros". Pedro Benalcázar / ciclista de BMX

Pedro Benalcázar fue campeón del mundo Sub 23 en Rock Hill, Carolina del Sur. @pedrobenalcazar_

Ahora se recupera de una lesión y su temporada concluyó. El 2026 se avizora como un año importante, pues dará el paso a la categoría de élite. Su mayor ídolo es otro cuencano: Alfredo Campo, con quien comparte la pasión por la adrenalina y la velocidad del BMX.

El deportista ecuatoriano se mostró agradecido del apoyo de Banco Pichincha y Crisfe. Dice que, durante el tiempo de la lesión, ha sido importante sentirse cobijado. Está convencido que la próxima campaña dará muchas alegrías al país.