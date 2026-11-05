Facundo Martínez celebró la clasificación de la U.  Católica a la final de Copa Ecuador 2026

Semifinal de vuelta de la Copa Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado: Liga Deportiva Universitaria vs Universidad Católica.API / HAMILTON LÓPEZ

Facundo Martínez, capitán y referente histórico de Universidad Católica, no ocultó su alegría tras conseguir el pase a la gran final de la Copa Ecuador 2026.

La 'Chatoleí' logró imponerse a Liga de Quito en una eliminatoria vibrante que se definió en la vuelta disputada en el estadio Rodrigo Paz Delgado, dejando fuera a uno de los rivales más fuertes del torneo local.

El experimentado mediocampista destacó el enorme compromiso y la disciplina táctica mostrada por el plantel a lo largo de los noventa minutos.

Para Martínez, vencer a un rival de la jerarquía de LDU en su propio estadio es un reflejo de la madurez que ha alcanzado el equipo en los momentos decisivos de la temporada.

"Estamos muy felices por el grupo y por todo el esfuerzo realizado; eliminar a un rival de la jerarquía de Liga de Quito en su cancha demuestra el carácter y la madurez de este equipo" Facundo Martínez / Jugador de U. Católica

En sus declaraciones, el volante argentino nacionalizado ecuatoriano enfatizó la importancia de mantener la humildad y la concentración pese a la euforia del triunfo. Aseguró que el grupo estuvo totalmente enfocado en cumplir el plan de juego trazado por el cuerpo técnico y que la recompensa al trabajo colectivo fue la merecida clasificación.

La hinchada 'camaratta' celebró junto a sus jugadores un logro clave que reafirma las aspiraciones del club en las competencias nacionales.

Martínez dedicó la victoria a los fanáticos que los acompañaron en la jornada y reconoció que este tipo de triunfos fortalecen la identidad del club y el espíritu del camerino.

Con este resultado, Universidad Católica asegura su presencia en el partido definitorio del torneo y pone la mira en conquistar el trofeo.

La escuadra dirigida por Diego Martínez disputará la final en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, con el objetivo firme de seguir escribiendo páginas doradas en la historia de la institución.

Facundo Martínez concluyó reafirmando que, si bien la satisfacción por eliminar a un clásico contrincante es enorme, el objetivo principal aún no se ha cumplido.

El capitán remarcó que el equipo ya trabaja pensando en la final para regalarle una nueva alegría a toda la familia de la Universidad Católica.