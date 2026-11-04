¡EN VIVO! Liga de Quito vs. Universidad Católica: Al todo o nada en la semifinal de vuelta

Cotejo entre Universidad Católica vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito, por la semifinal de ida de la Copa Ecuador.

Liga de Quito y Universidad Católica disputan este miércoles 4 de noviembre una batalla decisiva por el boleto a la gran final de la Copa Ecuador 2026.

El estadio Rodrigo Paz Delgado abre sus puertas a partir de las 19:00 para acoger el partido de vuelta de una de las semifinales más parejas de la Copa Ecuador. El partido será transmitido por Teleamazonas y Teleamazonas.com.

Ambos planteles llegan igualados tras un vibrante choque de ida que dejó la llave totalmente abierta y sin margen de error para ninguno de los dos entrenadores.

El primer capitulo de esta serie semifinal concluyó con un electrizante empate 2-2 que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último segundo.

En aquel compromiso, el cuadro 'camarata' pegó primero por intermedio de José Fajardo, pero el conjunto albo logró dar vuelta al marcador en el tramo final con los tantos de Marcelo Weigandt y Lucas Rodríguez.

Cuando parecía que los azucenas se llevaban el triunfo, Azarías Londoño decretó la igualdad definitiva desde el punto penal en el tiempo de adición.

Para esta revancha en Casa Blanca, el cuerpo técnico universitario busca ajustar sus piezas defensivas y aprovechar el dinamismo de su bloque ofensivo para golpear en los momentos precisos.

La consigna dentro del vestuario de Universidad Católica es sostener la intensidad durante los noventa minutos y liquidar las opciones de gol ante un rival que suele hacerse fuerte jugando ante su hinchada en el norte de la capital.

Por su parte, Liga de Quito saldrá al terreno de juego impulsado por el respaldo de su afición con el objetivo de imponer condiciones desde el pitazo inicial.

El elenco albo apela a la jerarquía de sus figuras en partidos de eliminación directa para adueñarse de la posesión del balón, controlar el ritmo de juego y sellar su clasificación a la instancia decisiva del certamen copero en su propio feudo.

Las condiciones de clasificación son contundentes para ambos aspirantes: al no registrarse ventaja para ninguno en el marcador global tras el 2-2 de la ida, el equipo que consiga la victoria por cualquier marcador durante los noventa minutos reglamentarios accederá directamente a la final.

En caso de persistir el empate al término del tiempo regular, el finalista se definirá mediante la tanda de tiros desde el punto penal.

El vencedor de este trascendental choque capitalino inscribirá su nombre en la gran final de la Copa Ecuador 2026, donde aguarda el ganador de la otra llave semifinal.

La expectativa en la capital ecuatoriana es máxima para presenciar un duelo de alto voltaje entre dos instituciones que buscan cerrar la temporada levantando el trofeo nacional.