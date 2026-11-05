Harry Kane celebra su Balón de Oro con la renovación en el Bayern hasta 2029

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (centro), posa con su camiseta junto al director ejecutivo alemán del club, Jan-Christian Dreesen, y al director deportivo, Max Eberl.

Diez días después de ganar el Balón de Oro, el delantero inglés Harry Kane renovó dos temporadas su contrato con el Bayern Múnich, hasta el final del curso 2028-2029, anunció este jueves el club alemán.

Capitán y mejor goleador de la selección inglesa con 91 tantos, Kane jugará en el club bávaro durante la Eurocopa de 2028, prevista en Reino Unido e Irlanda.

Kane, de 33 años, llegó al equipo en el verano de 2023. Su mejor temporada fue el pasado curso, 2025-26, que le permitió alzarse en Londres con el Balón de Oro frente a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

"Me siento como en casa en el Bayern", dijo el delantero en un comunicado del club.

"Toda mi familia está muy contenta aquí, tenía ganas de quedarme y me alegra lo que viene por delante. Quiero seguir ganando títulos con este gran club", añadió el jugador.

En tres temporadas con el Bayern, Kane inauguró y alimentó su palmarés colectivo, hasta entonces vacío: ganó dos ligas alemanas (2025 y 2026), una Copa (2026) y dos Supercopas (2025 y 2026), aunque se le resiste la Liga de Campeones.

La final del gran torneo europeo se disputará precisamente en el estadio del Bayern, el Allianz Arena, en 2028.

En 161 partidos con el Bayern, Kane ha marcado 156 goles sumando todas las competiciones.

Excepción contractual en Múnich

Kane fue el fichaje más caro de la historia del Bayern, que pagó cerca de 100 millones de euros (112 millones de dólares) al Tottenham, el club en el que se formó.

"Tenemos un equipo genial y Vincent Kompany es un entrenador fantástico. Estoy orgulloso de formar parte de este club", añadió Kane.

La directiva muniquesa no dudó en hacer una excepción a su mantra de ofrecer a los jugadores de más de 30 años únicamente renovaciones de una temporada en el caso del futbolista que devolvió el Balón de Oro al club, por primera vez desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

En su temporada 2025/26, disputada con 32 años (cumplió 33 el 28 de julio), finalizó con 73 goles en su haber (solo Lionel Messi hizo mejor en 2010/11), terminando máximo goleador de la Bundesliga (36), como ya había ocurrido en las dos campañas anteriores (36 en 2023/24 y 26 en 2024/25).

Protagonista en todo el campo

En el Mundial 2026 mantuvo el mismo ritmo, convirtiéndose en el máximo goleador de la selección inglesa en fases finales de la Copa del Mundo.

Marcó seis goles en el recorrido de Inglaterra hasta el tercer puesto, para un total histórico de 14.

Más allá de las estadísticas, su fútbol se proyecta en todos los rincones del terreno de juego, apareciendo con frecuencia en las inmediaciones de su propia área para iniciar la construcción, aportando mucho más que un delantero centro.

Y fuera del campo, Kane desempeña también un papel clave en el vestuario muniqués.

El exilio bávaro, tras más de dos décadas en Inglaterra (más de 15 años en el Tottenham, incluida la cantera), le permitió alcanzar un nuevo peldaño.

"Es el nivel más alto, dentro y fuera del campo", valoró a finales de septiembre el seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, que lo dirigió una temporada en el Bayern.

Kane celebró a principios de octubre con un doblete contra la República Checa su 125ª internacionalidad, con la que alcanzó a Peter Shilton como jugador con más partidos con los Tres Leones.