José Fajardo, el ariete de U. Católica que jugará el Mundial

José Fajardo es el segundo goleador de Universidad Católica. Su presencia ha sido decisiva en los últimos juegos

José Fajardo vive un momento dulce de cara al gol. En los dos últimos partidos del hexagonal por el título, el delantero panameño marcó los tres últimos goles de Universidad Católica, ante dos rivales difíciles: Barcelona e IDV.

El momento dulce siguió con su equipo nacional. El martes 18 de noviembre del 2025, Panamá consiguió su paso al Mundial 2026, con 'Pantera' Fajardo en cancha. Fue en la goleada 3-0 ante El Salvador de Hernán 'Bolillo' Gómez.

Fajardo entró a los 72 minutos a reemplazar a otro 'camaratta': Azarías Londoño. Al final, los dos jugadores celebraron la clasificación con otro exintegrante de Universidad Católica: el delantero Ismael Díaz, ahora en el fútbol mexicano.

El panameño llegó a Universidad Católica, a inicios de la temporada 2024. Esta es su segunda experiencia en el fútbol ecuatoriano, tras su paso por 9 de Octubre, en la temporada 2021. Ahí marcó 12 goles en 23 partidos jugados.

José Fajardo es un fiel creyente en Dios. En el camerino es visto como una persona tranquila. @panterafajardo_

Católica es el equipo más goleador del torneo con 65 unidades. Fajardo es el segundo mejor romperredes del equipo con 10 goles, siete menos que el artillero Byron Palacios. Londoño y Mauricio Alonso también aportan con siete tantos.

'Pantera', conocido por su velocidad y fuerza marcó sus 10 tantos en 17 remates durante los 23 partidos que disputó. Siete de sus tantos se marcaron con la pierna derecha, su pierna más hábil y tres con la cabeza.

El viernes 21 de noviembre, Universidad Católica recibe a Libertad de Loja. El partido será transmitido por Teleamazonas. Fajardo quiere generar desequilibrio en el equipo que se ilusiona con ir a la Libertadores.