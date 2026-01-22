El nadador David Farinango se ilusiona y entrena pensando en los Juegos Olímpicos del 2028

David Farinango muestra la medalla que ganó en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, el 5 de julio de 2022.

El nadador de aguas abiertas, David Farinango, camina ilusionado a sus terceros Juegos Olímpicos. El machaleño es uno de los representantes de Sudamérica en el Comité de Atletas de la Federación Mundial de Natación.

El deportista machaleño, actualmente, se encuentra entre los mejores en la disciplina a nivel mundial. En su carrera ha disputado dos Juegos Olímpicos y ha comenzado el camino a su tercera edición, a Los Ángeles 2028.

Para este camino hacia Los Ángeles, el deportista tricolor refuerzoa sus entrenamientos con una planificación rigurosa. En su última experiencia olímpica, en los Juegos de París 2024, el nadador orense disputó los 10 kilómetros en el Río Sena, en una competencia inédita e histórica para su deporte

"La meta es tratar de estar en mis terceros Juegos Olímpicos. Mi mentalidad es diferente. Va a ser algo muy importante. El nivel de madurez de los deporistas que ganan medallas olímpicas está en los 27 años", dice.

El reto es llegar al top 10 de aguas abiertas en la temporada 2026. Tiene un calendario difícil y lleno de muchos retos.