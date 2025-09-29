¿El partido Liga de Quito vs IDV del hexagonal final del Campeonato se aplazará?

Liga de Quito venció a Técnico Universitario. Se busca una resolución para el partido de la tercera fecha del hexagonal contra el Independiente del Valle.

Liga Deportiva Universitaria vive un momento dulce. Se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, una instancia a la que no llegaba desde el 2008, cuando levantó el trofeo en el estadio Maracaná.

Los universitarios jugarán las semifinales ante Palmeiras. El partido de ida se jugará el jueves 23 de septiembre del 2025, a las 17:00, en Quito. La vuelta se disputará el jueves 30 de septiembre, a la misma hora, en Sao Paulo.

En la mitad de la serie, los azucenas tendrán que medirse con Independiente del Valle, por la tercera jornada del hexagonal final del Campeonato. Los universitarios buscan que el juego, previsto para el fin de semana del 25 y 26 de octubre, quede aplazado. Así lo confirmó el presidente albo, Isaac Álvarez en radio La Red.

"Tenemos que conversar con Michel Deller, con Santiago Morales, ver cuándo puede jugarse ese partido. Es semana de Libertadores y de Sudamericana" Isaac Álvarez/ presidente de Liga Deportiva Universitaria

No solo Liga Deportiva Universitaria tiene participación durante esos días. Independiente del Valle también participará de la semifinales de la Copa Sudamericana, ante Atlético Mineiro.

Los rayados jugarán el 21 de octubre ante los de Belo Horizonte como local, a las 19:30 de Ecuador. La vuelta se jugará el 28 de octubre, a la misma hora. Por ello, en la 'U' esperan que su pedido tenga acogida.