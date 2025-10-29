Arda Güler, el asistente más afilado de Europa, alimenta el apetito goleador de Mbappé

Hay una solución del Real Madrid del Xabi Alonso entrenador que se parece a otra del Real Madrid del Xabi Alonso jugador. Dejó su última entrega en Getafe.

Con el partido un poco empantanado durante una hora, el técnico metió en el campo a Arda Güler en el 64 y después de 16 minutos encontró a Mbappé con un pase filtrado, el francés controló girándose y anotó el 1-0. La jugada ya parece costumbre.

En la segunda jornada, en Oviedo, abrieron el marcador de manera casi idéntica: mismo pase, mismo giro, mismo gol. Güler ha ejercido de asistente de Mbappé en más de la mitad de los goles en los que el francés ha requerido asistencia esta temporada. Lleva 15, cinco de ellos de penalti y uno sin asistencia.

De los otros nueve, el turco le ha dado el último pase en cinco. Más que nadie. Como Mesut Özil con Cristiano Ronaldo en las tres temporadas completas en las que jugaron juntos, y con Xabi.

El portugués marcó esos cursos 168 goles, 30 de ellos de penalti, según los registros de Opta. De los otros 138, el alemán le asistió en 27, casi el 20%, cerca del doble de las 15 asistencias de Benzema y las 14 de Di María.

Muchas de aquellas conexiones fueron como las que explotan ahora Güler y Mbappé: pases filtrados entre la defensa a la carrera del delantero, como en su segundo gol al Levante hace tres semanas.

Nadie en Europa domina esos envíos como el turco. Es el futbolista de las cinco grandes Ligas que ha completado más entregas filtradas, una por partido, según los datos de Hudlstatsbomb.

No se encuentra otro que acerque tanto al gol a sus compañeros. También es el segundo con más pases clave, los que preceden a un tiro, 3,27 por encuentro, solo por detrás de Federico di Marco (3,53), del Inter de Milán, y empatado con Nico Paz, canterano del Madrid ahora en el Cómo de Cesc Fàbregas.

Xabi ve en el turco rasgos de otros dos deslumbrantes pasadores con los que compartió vestuario en el Bernabéu: “Es una mezcla entre Özil y Guti”, dijo.

“Guti también tenía esa calidad para jugar un poco más cerca de la construcción, pero también cerca del delantero, de dar ese último pase, de ver el pase que no es fácil de encontrar. Y Mesut también”.

Como le sucedía a Özil con Cristiano, Mbappé es el principal cliente de Güler. El francés ha sido el destinatario de las cinco asistencias del turco. El francés es a quien más pases clave ha dado esta temporada, 12 de los 31. También es el único que los ha aprovechado. Ningún otro jugador del Madrid ha conseguido marcar justo después de recibir el balón del turco.

Conectaron hasta en el único partido del curso en el que Mbappé se quedó sin sumar un gol a su abultada cuenta. Contra el Mallorca, Güler filtró una pelota a la espalda entre dos defensores, donde se encontró con Mbappé. Marcó, pero el VAR determinó que se encontraba en fuera de juego.

El francés está iluminado. “Está en un momento en el que es decisivo prácticamente en todos los partidos”, dijo Xabi después de su triplete al Kairat. “Es clínico enfrente de la portería. Tenemos que enganchar bien con él. Tenemos que hacer muchas cosas para que él tenga ocasiones. Necesitamos que florezca su calidad”.

Y nadie lo riega como Güler, sobre todo cuando se mueve en la mediapunta, justo por detrás del francés. Aunque también lo encuentra filtrándole desde la banda derecha, como en el 1-1 del derbi del Metropolitano.

Esa posición tiene sus ventajas evidentes —además de sus asistencias, Güler ha marcado tres goles—, pero puede chocar con la ubicación de Bellingham, a quien le gusta operar por ahí.

En el Mundial de Clubes, Xabi colocó al turco más atrás. “Si juego de seis u ocho, quiere que me retrase para construir”, explicó el futbolista en julio. “Pero si juego de diez, quiere que me quede entre líneas y cree ocasiones”. Y ahí es donde sobresale sobre cualquiera en Europa y el sitio desde el que hace feliz a Mbappé.

