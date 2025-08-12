Real Madrid golea 4-0 a WSG Tirol; el francés Kylian Mbappé se estrena con el dorsal 10

El Real Madrid goleó este martes 12 de agosto del 2025 4-0 al WSG Tirol en Innsbruck (Austria), en el único amistoso antes del estreno oficial dentro de una semana ante Osasuna y lo hizo al ritmo de Arda Güler, brillante en la construcción y frenado en dos ocasiones por la madera, con un doblete de un hambriento Mbappé y goles de Militao y Rodrygo, que se reivindicó en su compleja situación.

El objetivo en una pretemporada atípica, de apenas quince días, lo cumplió el Real Madrid de Xabi Alonso. Superior a un rival menor, por mucho que el rodaje fuese diferente al del WSG Tirol, ya en plena temporada con dos jornadas ligueras disputadas.

El estreno de Álvaro Carreras, el mando de la defensa para Militao, la apuesta por Trent Alexander-Arnold por delante de Carvajal. La invención de Güler en la creación con llegada de peligro, en pases filtrados y en el golpeo. Mbappé en punta y Vinícius en la izquierda.

El partido se cerró con Mbappé acariciando el triplete, Gonzalo rondando el gol, y la conexión de Kylian con Rodrygo, que definió con calidad ajustado al poste pese a estar escorado en un tanto que no celebró. Hasta que no se cierre el mercado será un tema inquietante para Xabi Alonso, que sacó buenas conclusiones del único amistoso antes del estreno liguero.