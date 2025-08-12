Barcelona SC anuncia la Noche Amarilla 2025 en Santo Domingo por su gira centenaria

Barcelona celebra un gol el pasado sábado 9 de agosto ante El Nacional en Quito.

Barcelona Sporting Club divulgó los detalles de una nueva celebración de laNoche Amarilla 2025, un evento especial que forma parte de su gira conmemorativa por el centenario del club. Esta vez, la fiesta se realizará en Santo Domingo.

La nueva Noche Amarilla del 'Ídolo' está programa para el sábado 6 de septiembre, a las 18:00, en el Estadio Etho Vega de Santo Domingo. La jornada incluirá la presentación del equipo oficial de BSC, actuaciones de artistas invitados, una estrella sorpresa y un show de pirotecnia que iluminará el cielo.

#NocheAmarilla con el equipo oficial de BSC, artistas invitados, una estrella sorpresa y un show de pirotecnia que encenderá el cielo ✨#BarcelonaSomosTodos pic.twitter.com/ymYqGAzgVu— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) August 12, 2025 "> ">

Las entradas ya están a la venta con los siguientes precios: USD 10 para localidades generales, USD 15 para preferenciales y USD 20 para tribuna, disponibles en puntos de venta como Hotel Génova, Love Paseo Shopping, La Mona Club y a través de WhatsApp en el número 09 8000 8000.

El cuadro canario es segundo en la tabla de posiciones de la LigaPro 2025 con 44 puntos. El líder es Independiente del Valle con 50 unidades, mientras que el tercero de esta competición es Liga de Quito con 43 puntos.