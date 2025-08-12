Hernán Galíndez se defiende de críticas en Argentina: 'estoy orgulloso de ser ecuatoriano'
El golero de la Tricolor recibió cuestionamientos durante el partido entre Huracán y Tigre. ¿Cuál fue la reacción del guardameta?
Hernán Galíndez ataja en Huracán y en la Selección ecuatoriana. Aspira a jugar su segunda Copa del Mundo
12 ago 2025 - 11:33
Hernán Galíndez sufrió la hostilidad de los hinchas argentinos en un partido entre su equipo, Huracán, y Tigre por la Liga argentina. Los aficionados del cuadro de Tigre cuestionaron la decisión del golero de nacionalizarse ecuatoriano.
"Te hiciste ecuatoriano porque no querías ser argentino". "Vende Patria", "te hiciste ecuatoriano porque no quieres a la Argentina", fueron algunos de los comentarios que hicieron los furibundos seguidores de Tigres, en el partido, válido por la cuarta jornada de la Superliga argentina.
Galíndez se encuentra actualmente en Colombia con el cuadro del 'Globito' para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana. Huracán se enfrenta a Once Caldas. El ganador de la serie se medirá con el vencedor de la llave entre Independiente del Valle y Mushuc Runa.
"Estoy muy orgulloso de ser ecuatoriano. Los hinchas me gritaban Vende Patria. También me dijeron que me hice ecuatoriano porque no quiero a Argentina"Hernán Galíndez / arquero de Huracán y de la Selección ecuatoriana
Galíndez siempre ha expresado su amor por Ecuador. Su intención es poder completar el contrato con Huracán para poder volver al país a terminar su carrera deportiva e instalarse en el país. Una de las opciones es armar una escuela de formación para guardametas.
El golero se lesionó en el calentamiento del partido entre Ecuador y Brasil, disputado el 5 de junio del 2025. Su regreso a las canchas se produjo, el viernes 8 de agosto, en el partido entre Huracán y Tigres.
