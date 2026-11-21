Boca Juniors se impuso 2-0 ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en Barranquilla.

Boca Juniors derrotó 2-0 a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre de 2026, en la final de la Copa Sudamericana disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

El equipo argentino abrió el marcador a los 16 minutos con un gol de Santiago Ascacíbar, quien aprovechó una oportunidad dentro del área para adelantar a los xeneizes.

Durante el segundo tiempo, Miguel Merentiel amplió la ventaja y colocó el 2-0, resultado que encaminó a Boca hacia una nueva conquista internacional.

Enner Valencia y Ángelo Preciado, presentes en cancha en la final

El encuentro también contó con participación ecuatoriana. Ángelo Preciado ingresó en Atlético Mineiro al inicio del segundo tiempo, mientras que Enner Valencia entró por Miguel Merentiel en Boca Juniors.

Valencia incluso tuvo una oportunidad de gol, pero no consiguió concretarla frente al arco rival.

Con esta victoria, Boca Juniors conquista su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel anotaron los goles del conjunto argentino ante Atlético Mineiro. Boca Juniors.

Ascacíbar y Merentiel marcaron la diferencia

Boca Juniors dominó buena parte del primer tiempo y generó varias oportunidades para ampliar el marcador. Miguel Merentiel desperdició una ocasión frente al arco y Lautaro Di Lollo estuvo cerca de anotar con un cabezazo que el arquero Everson logró detener.

En el complemento, Merentiel aprovechó una asistencia de Sebastián Villa para marcar el segundo gol al minuto 48 y ampliar la ventaja del conjunto argentino.