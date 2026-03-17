La CAF retira el título a Senegal y declara a Marruecos campeón de Copa África

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) retira el título a Senegal y declara a Marruecos campeón de Copa África este martes 17 de marzo del 2026.

La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África 2025, que había vencido por 0-1 en la prórroga.

Con el fallo declara campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última tras la derrota sufrida el pasado 18 de enero, según anunció el organismo en un comunicado en sus canales oficiales.

La Copa África de Naciones de Marruecos, que se disputó entre diciembre de 2025 y enero de 2026, batió un récord de audiencia con un aumento del 61% en el número de espectadores y se situó entre los eventos deportivos con mayor crecimiento a nivel mundial, según la CAF.

Más de 24 millones de espectadores sintonizaron la Copa África de Naciones 2025 en Brasil y otros 2 millones en México, cifras que confirman "que es una región donde la CAF está consolidando su presencia y llegando a nuevas audiencias", agregó la institución.

Los datos de la CAF se anunciaron el mismo día que un tribunal de Rabat decidió aplazar hasta marzo la audiencia de apelación de 18 aficionados senegaleses condenados por vandalismo tras la final de la competición, en la que Senegal se impuso a Marruecos.

Los acusados fueron sentenciados en febrero a penas de entre tres meses y un año tras los incidentes registrados en la final, disputada el pasado 18 de enero.

Las condenas provocaron duras críticas en Senegal y fueron apeladas por la defensa, que solicita una revisión del caso.