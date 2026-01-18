Senegal se coronó campeón por segunda vez en la Copa de África en una final escandalosa

Senegal se coronó campeón de la Copa de África en una polémica final ante Marruecos, este domingo 18 de enero de 2026.

La victoria la logró Senegal con un gol al inicio de la prórroga. El tanto lo marcó Pape Gueye.

Aunque Marruecos tuvo la oportunidad de tomar la delantera con un penalti decisivo cobrado por Brahim Díaz. El jugador falló el remate.

El partido fue disputado en el estadio Prince Moulay Abdellah, de Rabat, y estuvo marcado por la polémica. Partiendo de un gol anulado a Senegal.

Un cabezazo de Abdoulaye Seck propicio el festejo de los hinchas de Senegal, pero el árbitro anuló el tanto alegando una falta previa, que según el equipo no existió. No hubo consulta en el VAR.

Enseguida el árbitro pito una infracción en el área de Brahim Díaz y ordenó penal para el cuadro local. El VAR intervino en esta decisión.

El director técnico de Senegal, Pape Thiaw, retiró a sus futbolistas de la cancha luego de varios reclamos contra el árbitro. Luego de 15 minutos de interrupción el juego se retomó y la selección regresó al campo de juego.

Díaz desperdició el penal y ocasionó que el juego se vaya a los alargues. Ante los señalamientos de haber fallado a propósito, el portero de Senegal Édouard Mendy, lo negó alegando que "no, claro que no. Hay que ser serio. ¿De verdad crees que a un minuto del final y con un país que lleva 50 años esperando un título, podemos ponernos de acuerdo? Él quería marcar y yo tengo el mérito de haberlo parado, eso es todo"