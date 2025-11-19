Estas son todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026 y cómo quedan los repechajes
42 de los 48 selecciones ya se clasificación. Solo quedan por definirse los cupos de repechaje, que tendrán dos tipos de definiciones.
Marcos Llorente enfrenta al turco Baris Alper, durante las eliminatorias europeas. España alcanzó su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.
AFP
Actualizada:
19 nov 2025 - 10:08
Los cupos se van llenando. El Mundial 2026 ya tiene a 42 de sus 48 selecciones clasificadas. Los equipos nacionales de Panamá, Curazao y Haití fueron los últimos en lograr el cupo, antes de que se realicen los repechajes europeos y del resto del mundo, en marzo del 2026.
Panamá, con José Fajardo y Azarías Londoño, futbolistas de Universidad Católica, jugará su segunda Copa del Mundo, tras su incursión en Rusia 2018. En tanto, Haití, con Ricardo Adé, de Liga de Quito, vuelve a un Mundial luego de 52 años.
Hasta el momento estas son las selecciones clasificadas:
Europa
Los 12 clasificados de forma directa
- Inglaterra
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Países Bajos
- Alemania
- Bélgica
- Suiza
- España
- Escocia (foto)
- Austria
África
Nueve equipos van al Mundial 2026
- Marruecos (foto)
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Senegal
Sudamérica
Seis cupos directos
- Argentina
- Ecuador
- Brasil
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
Concacaf
Tres cupos directos y tres anfitriones
- Estados Unidos (anfitrión)
- México (foto anfitrión)
- Canadá (anfitrión)
- Panamá
- Curazao
- Haití
Asia
Ocho equipos con cupo directo
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Jordania
- Corea del Sur
- Australia
- Catar
- Arabia Saudita
Oceanía: Nueva Zelanda
¿Cómo se definen los repechajes?
Quedan aún seis cupos para entrar al Mundial. Estos saldrán de dos repechajes: el de Europa, que tiene a 16 selecciones participantes. Estas serán divididas en cuatro bombos divididos de esta manera:
- Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania
- Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia
- Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo
- Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte
Los equipos del Bombo 1 se enfrentarán a los del cuatro, mientras que los del dos se medirán con los del tres. Los ocho ganadores se enfrentarán y de esta serie, los cuatro vencedores irán a la Copa del Mundo 2026.
Hay otro repechaje, en el que está Bolivia, Nueva Caledonia, República del Congo, Irak, Jamaica y Surinam. Irak y República del Congo, por su mejor ubicación en el ranking de FIFA jugarán únicamente un partido. Los otros cuatro jugarán entre sí para determinar qué equipos se medirán con RD Congo e Irak.
