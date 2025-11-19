Estas son todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026 y cómo quedan los repechajes

Marcos Llorente enfrenta al turco Baris Alper, durante las eliminatorias europeas. España alcanzó su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

Los cupos se van llenando. El Mundial 2026 ya tiene a 42 de sus 48 selecciones clasificadas. Los equipos nacionales de Panamá, Curazao y Haití fueron los últimos en lograr el cupo, antes de que se realicen los repechajes europeos y del resto del mundo, en marzo del 2026.

Panamá, con José Fajardo y Azarías Londoño, futbolistas de Universidad Católica, jugará su segunda Copa del Mundo, tras su incursión en Rusia 2018. En tanto, Haití, con Ricardo Adé, de Liga de Quito, vuelve a un Mundial luego de 52 años.

Hasta el momento estas son las selecciones clasificadas:

1 Europa Los 12 clasificados de forma directa Inglaterra



Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Países Bajos

Alemania

Bélgica

Suiza

España

Escocia (foto)

Austria

2 África Nueve equipos van al Mundial 2026 Marruecos (foto)

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal

3 Sudamérica Seis cupos directos Argentina

Ecuador

Brasil

Uruguay

Colombia

Paraguay

4 Concacaf Tres cupos directos y tres anfitriones Estados Unidos (anfitrión)

México (foto anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Panamá

Curazao

Haití

5 Asia Ocho equipos con cupo directo Japón

Irán

Uzbekistán

Jordania

Corea del Sur

Australia

Catar

Arabia Saudita

Oceanía: Nueva Zelanda

¿Cómo se definen los repechajes?

Quedan aún seis cupos para entrar al Mundial. Estos saldrán de dos repechajes: el de Europa, que tiene a 16 selecciones participantes. Estas serán divididas en cuatro bombos divididos de esta manera:

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania

Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia

Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo

Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte

Los equipos del Bombo 1 se enfrentarán a los del cuatro, mientras que los del dos se medirán con los del tres. Los ocho ganadores se enfrentarán y de esta serie, los cuatro vencedores irán a la Copa del Mundo 2026.

Hay otro repechaje, en el que está Bolivia, Nueva Caledonia, República del Congo, Irak, Jamaica y Surinam. Irak y República del Congo, por su mejor ubicación en el ranking de FIFA jugarán únicamente un partido. Los otros cuatro jugarán entre sí para determinar qué equipos se medirán con RD Congo e Irak.