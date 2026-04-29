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Champions League

¡EN VIVO! Atlético de Madrid vs. Arsenal por la semifinal de la Champions League

Un gol de penalti de Viktor Gyökeres en el minuto 44 pone en ventaja a los "Gunners" tras una primera parte de dominio táctico en Madrid.

MADRID, 29/04/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez (i) se escapa con el balón durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de Champions

EFE

Autor

EFE y Teleamazonas.com

Fecha de publicación

29 abr 2026 - 15:21

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El Arsenal se marcha al descanso con una ventaja mínima de 1-0 sobre el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. En una primera mitad de mucha intensidad táctica, los "Gunners" lograron romper el empate justo antes del entretiempo gracias a un gol de penalti convertido por Viktor Gyökeres en el minuto 44. 

A pesar del empuje de la afición colchonera y los intentos de Julián Álvarez, el equipo de Mikel Arteta ha mostrado una solidez defensiva impecable, controlando la posesión y silenciando el feudo madrileño en este primer asalto por un boleto a la gran final.

Julián Álvarez, de penal, empató el partido para el Atlético de Madrid. 

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