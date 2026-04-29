¡EN VIVO! Atlético de Madrid vs. Arsenal por la semifinal de la Champions League
Un gol de penalti de Viktor Gyökeres en el minuto 44 pone en ventaja a los "Gunners" tras una primera parte de dominio táctico en Madrid.
MADRID, 29/04/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez (i) se escapa con el balón durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de Champions
EFE
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 15:21
El Arsenal se marcha al descanso con una ventaja mínima de 1-0 sobre el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. En una primera mitad de mucha intensidad táctica, los "Gunners" lograron romper el empate justo antes del entretiempo gracias a un gol de penalti convertido por Viktor Gyökeres en el minuto 44.
A pesar del empuje de la afición colchonera y los intentos de Julián Álvarez, el equipo de Mikel Arteta ha mostrado una solidez defensiva impecable, controlando la posesión y silenciando el feudo madrileño en este primer asalto por un boleto a la gran final.
Julián Álvarez, de penal, empató el partido para el Atlético de Madrid.
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