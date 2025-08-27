Así es el nuevo balón oficial de la Champions League y de la UEFA Women Champions League
La UEFA mostró los nuevos modelos. Los vistosos esféricos saltan a la cancha en los juegos de playoff de la competencia masculina
Los balones para la UEFA Champions League y la UEFA Women Champions League fueron diseñados por la marca alemana Adidas
27 ago 2025 - 13:20
Adidas reveló el balón oficial con el que se jugará la UEFA Champions League 2025-2026 y la UEFA Women Champions League. El balón ya rodó en las canchas, en la jornada del 27 de agosto del 2025, durante la disputa de los 'playoffs' que define los últimos cupos para el cuadro principal del certamen.
Según informó la marca germana, el balón de la Champions masculina se inspira en el cielo nocturno, mientras que el esférico para la competencia femenina encuentra inspiración en el espacio profundo y las luces del norte.
UEFA añadió que el diseño de ambos balones cuenta con las icónicas estrellas de la Liga de Campeones. Estas están estampadas sobre una base blanca . "El balón de la Champions toma pistas del cielo nocturno, con estrellas delineadas en oro y pintadas de azul (...) Hay signos del zodíaco dibujados a mano, en oro, que simbolizan las acciones heroicas y el destino celestial.
Los esféricos cuentan con tecnología probada en túneles de viento y en exhaustivas pruebas en campo. Según los fabricantes, la bola ofrece un agarre seguro y un control completo.
Los nuevos balones están hechos con materiales como fibras de maíz, caña de azúcar, pulpa de madera y caucho.
