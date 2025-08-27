Los jugadores de Cuenca Juniors recibirán premio si eliminan a Barcelona en la Copa Ecuador

Roberto La 'Tuka' Ordóñez celebra un gol de Cuenca Juniors. El jugador es la principal figura del equipo que se enfrentará a Barcelona, por la Copa Ecuador

Cuenca Juniors se juega el partido del año. El campeón de la Segunda Categoría de Azuay se enfrentará con Barcelona, por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el jueves 28 de agosto del 2025. Teleamazonas transmitirá el partido, a nivel nacional, desde las 18:45.

El elenco amarillo es el gran favorito para imponerse. En el año de su centenario, Barcelona tiene una temporada fallida: eliminado de Copa Libertadores, escolta del puntero Independiente del Valle, en la Liga Pro, pero a nueve puntos de distancia.

El técnico de Cuenca Juniors, Leonardo Vanegas, contó que el juego ante los toreros se vive con intensidad en el equipo. De acuerdo con el DT, los dirigentes del club han prometido un premio a la plantilla, si es que logra la clasificación a los octavos de final de la Copa Ecuador.

"Si no te motiva jugar contra Barcelona, no estás hecho para jugar al fútbol. Ahí, en estos partidos, es donde uno tiene que sacar lo mejor" Leonardo Vanegas/ DT de Cuenca Juniors

En la tienda de Barcelona, los jugadores están conscientes del favoritismo en la llave. Dixon Arroyo, volante del plantel canario, declaró: "siempre hay presión para Barcelona. Tenemos la obligación de salir y ganar el partido".