¿Cuánto dinero recibirá IDV si se concreta el fichaje de Piero Hincapié al Arsenal?

Piero Hincapié domina el balón durante un entrenamiento de pretemporada con el Bayer Leverkusen.

Independiente del Valle también recibirá un porcentaje de la transferencia de Piero Hincapié al Arsenal de Inglaterra. El cuadro rayado puede acceder al llamado mecanismo de solidaridad, un fondo contemplado por FIFA para los clubes que colaboraron en la formación del jugador entre los 13 y 23 años.

Hincapié está a punto de dejar el Bayer Leverkusen y fichar por Arsenal, equipo emblemático de la Premier League. La transacción bordea los USD 69 millones. ¿Cuánto recibirá Independiente del Valle por el mecanismo de solidaridad?

El directivo Santiago Morales aclaró que IDV tiene derecho a una parte de este mecanismo. El futbolista llegó a las divisiones juveniles del equipo rayado cuando tenía 14 años, en el 2016. Permaneció en el plantel hasta la campaña 2020, cuando fue transferido al Talleres de Argentina.

El porcentaje de Independiente del Valle es de 1.62 % de la transferencia, es decir USD 1.121.250. Como política, el cuadro rayado suele reinvertir el dinero que ingresa en el mismo proyecto deportivo y en la formación de nuevos talentos.

Piero Hincapié (3) quiere jugar en la Premier League. Arsenal, Chelsea y Tottenham buscan su fichaje, en la última semana del mercado de verano en Europa. AFP

Bayer Leverkusen tiene un 80% de los derechos deportivos del futbolista esmeraldeño. Talleres de Córdoba se beneficiará con un 20% de la transferencia. Además, los dos clubes también recibirán el mecanismo de solidaridad, pues Hincapié formó parte de sus plantillas en el tránsito entre los 18 y 23 años.

¿Qué pasa con la negociación entre Bayer y Arsenal?

Bayer Leverkusen se sentó a la mesa con el Arsenal de Londres. Se discuten los acuerdos. El cuadro inglés busca un préstamo con acuerdo para una compra definitiva del jugador a final de la temporada.

El jugador de la Selección expresó su deseo al Bayer de salir del equipo y buscar nuevos aires. El tiempo apremia, pues el mercado de pases en el fútbol europeo concluye el domingo 31 de agosto del 2025.