El Barça golea 6-0 a la Roma y ya lidera la Champions femenina

El FC Barcelona tomó los mandos de la clasificación de la Liga de Campeones femenina de fútbol tras una nueva exhibición, esta vez goleando 6-0 en su visita a la Roma este miércoles en la segunda jornada.

En la primera fecha, el campeón defensor arrancó con un triunfo holgado de 5-2 sobre el Paris FC. Pero aquella paliza lo dejó en segundo lugar de la clasificación única de 18 equipos, ya que el Lyon francés se impuso entonces con una mayor diferencia de goles al Servette (8-0).

Ahora, con seis puntos y una diferencia de +9, el Barça sube al primer puesto de la clasificación, aprovechando que el Lyon se quedó sin pólvora y no pasó del empate 0-0 en casa ante el Chelsea inglés, en el último turno del miércoles.

Barça y Lyon protagonizaron la última final europea, ganada en mayo por el monarca español, que se ha llevado cuatro de las últimas seis Champions femeninas.

Por el momento las catalanas son las únicas que han conseguido ganar en las dos primeras jornadas, a la espera de la tanda de partidos del jueves.

En su triunfo en la capital italiana, la noruega Caroline Graham Hansen (19' y 60') y Claudia Pina (53' y 75') firmaron sendos dobletes, mientras que los otros tantos azulgranas fueron uno en contra de Shukurat Oladipo (39') y el definitivo de la polaca Ewa Pajor (85').

La triple Balón de Oro Aitana Bonmatí fue suplente en Roma y entró en juego en la última media hora, sin llegar a anotar. La mediocampista reapareció el fin de semana tras una lesión que la marginó tres meses de los campos.

"Este es el Barça que yo quiero, el Barça que yo entreno y el más reconocido. El que controla la posesión, que domina en el centro del campo, que domina los tempos del partido y que sabe lo que necesita el partido", se enorgulleció el entrenador del equipo, Pere Romeu.

Por su parte, el Arsenal inglés, ganador del torneo europeo en 2007 y 2025, desperdició dos goles de ventaja y terminó empatando 2-2 en su visita al Paris FC.

Las londinenses suman cuatro puntos después de dos partidos.

En el choque estelar del día, Lyon y Chelsea, dos teóricos aspirantes al título, empataron 0-0 en suelo francés y los dos quedan también con cuatro puntos.