El 'Chito' Vera vs. José Aldo: la cartelera y todo sobre el Hype Fighting Championship en Quito

El deporte de combate vivirá una jornada especial en Quito con la llegada del HYPE Fighting Championship. El evento marcará la actuación de Marlon 'Chito' Vera, la máxima figura de las artes marciales mixtas en el país, en un enfrentamiento de exhibición que ha generado mucha expectativa.

El escenario elegido para acoger esta cita deportiva es el Coliseo General Rumiñahui de Quito, reducto que abrirá sus puertas este domingo 4 de octubre desde las 16:00.

El choque estelar de la noche pondrá frente a frente a "Chito" Vera y al legendario peleador brasileño José Aldo.

Este combate representa una revancha deportiva tras el duelo que ambos protagonizaron en el octágono de la UFC en diciembre de 2020.

HYPE Fighting Championship 📍 Quito, Ecuador — Coliseo General Rumiñahui | 🗓 4 de Octubre Pelea Estelar (Submission Grappling) Marlon "Chito" Vera 🇪🇨 VS José Aldo 🇧🇷 Co-Estelar Mayton Perea 🇪🇨 VS Colby Covington 🇺🇸 Modalidades del Evento • Submission Grappling • Bare-Knuckle Boxing (A puño limpio) • 12 Combates Internacionales

En esta ocasión, la contienda se disputará bajo la modalidad de Grappling / BJJ Submission Only, un formato enfocado exclusivamente en las llaves de sumisión y la técnica en el suelo.

La cartelera de Grappling contará con seis enfrentamientos internacionales y locales de alto nivel. Entre los duelos coestelares destaca el choque entre el ecuatoriano Mayton Perea y el estadounidense Colby Covington, además del cruce entre Jonás Tambaco frente al armenio Lev.

La jornada de agarres se complementa con las peleas de Edu Salazar ante el brasileño Pato, el duelo tricolor entre Kike Guerrero y Andrés Alvarado, y el choque del experimentado Fernando "Soluço" Di Piero contra el peruano Cappelletti.

Junto a las exhibiciones de sumisión, el espectáculo incluirá nueve electrizantes combates de Bare-Knuckle o boxeo a puño limpio.

Esta modalidad, conocida por su alta intensidad y dinamismo dentro del cuadrilátero, presentará a destacados atletas de la región y el mundo, garantizando una variedad de estilos para los asistentes que busquen acción de pie.

Entre los cruces confirmados en el cuadrilátero de puño limpio sobresalen los combates internacionales del ecuatoriano Castilla contra el ruso Nikarkho, y del brasileño Felisberto ante el argentino Reyes.

La nómina de participantes se completa con la presencia de exponentes de Colombia, México, Venezuela, Chile y Alemania, entre los que se encuentran peleadores como Edson Perea, Andrés Muñoz, Djallo Amadou y Oliver Suárez.

La cartelera combinada promete posicionar a la ciudad como un epicentro regional de los deportes de combate en una jornada repleta de figuras internacionales.