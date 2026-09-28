¿Dónde ver el partido Japón vs.  Ecuador por la Copa Kirin 2026 este jueves 1 de octubre? 

Los jugadores de Ecuador posan para una foto de equipo antes del partido amistoso de fútbol entre Corea del Sur y Ecuador en Suwon, el 24 de septiembre de 2026.

El amistoso entre la Selección de Ecuador y Japón será transmitido en vivo y en directo para todo el territorio nacional a través de la señal abierta de Teleamazonas este jueves 1 de octubre del 2026. La cita deportiva se llevará en el marco de la Copa Kirin en el estadio Internacional de Yokohama, donde el combinado nacional sostendrá uno de sus duelos más exigentes de la gira asiática desde las 05:10.

La hinchada ecuatoriana podrá seguir cada jugada desde las primeras horas de la mañana, disfrutando de una cobertura completa con los relatos y comentarios del equipo periodístico del canal. La transmisión empezará desde las 05:00.

Teleamazonas ofrecerá una señal de alta definición para que las familias de las distintas regiones del país disfruten sin interrupciones el desempeño de figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Enner Valencia. La cobertura televisiva incluirá un despliegue técnico especial con señal desde el propio escenario deportivo para llevar la emoción del balompié internacional a cada hogar.

Este choque frente a la escuadra nipona representa un examen estratégico de alto nivel para medir el ritmo de competencia frente a selecciones de otros continentes. Los seguidores de La Tri tendrán la oportunidad de analizar el planteamiento táctico y el rendimiento individual de los convocados que buscan consolidarse en el esquema titular de la selección.

La programación especial del canal iniciará antes del pitazo inicial con un bloque dedicado al análisis de los antecedentes entre ambas naciones, los datos estadísticos más relevantes y las impresiones de los protagonistas. Los televidentes podrán conectarse a la señal abierta en sus diferentes frecuencias a nivel nacional para no perderse ningún instante del compromiso.

Con esta transmisión, Teleamazonas reafirma su compromiso de acompañar a la Selección de Ecuador en sus grandes citas internacionales, garantizando que el público del país mantenga el contacto directo con la actualidad deportiva de La Tri sin importar la distancia geográfica o la diferencia horaria del torneo.