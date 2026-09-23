El FC Barcelona arrancó este miércoles su defensa del título en la Liga de Campeones femenina de fútbol con una victoria contundente por 5-2 ante el Paris FC, en la primera jornada del grupo único de la competición.

El equipo de la capital francesa sorprendió de inicio en el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí al adelantarse con un gol de Évelyne Viens en el minuto 5', pero fue un simple espejismo antes de que la máquina azulgrana se pusiera en funcionamiento.

La brasileña Kerolin, fichada en agosto procedente del Manchester City, firmó su primer tanto con sus nuevos colores en el gran torneo continental con un tiro cruzado en el 18', antes de que Clara Serrajordi pusiera a las catalanas por delante, desde el corazón del área en el 28'.

La polaca Ewa Pajor puso ya distancias con el tercero en el 35', asistida por la noruega Caroline Graham Hansen, que justo antes del descanso (43') consiguió el cuarto con un disparo ajustado al palo, lejos del alcance de Mylène Chavas.

En la segunda mitad, Pajor firmó el quinto del Barça en el 70' y las parisinas maquillaron su derrota con el tanto de Clara Mateo en el 73', para el 5-2 definitivo.

Con ese triunfo, el Barça, vencedor de cuatro de las últimas seis Champions femeninas, muestra de entrada su ambición en busca de revalidar su corona, en una nueva etapa ya sin Alexia Putellas en su plantel.

Su víctima en la final del pasado mayo en Oslo, el Lyon francés, también empezó bien esta edición y en su caso todavía más a lo grande, con un 8-0 en el campo del Servette suizo, que coloca a las francesas como primeras líderes del grupo de 18 equipos.

Marie-Antoinette Katoto fue la figura del partido con un triplete, mientras que la haitiana Melchie Dumornay consiguió un doblete en ese partido en Ginebra.

Entre el resto de aspirantes, el Chelsea inglés ganó este miércoles por la mínima (1-0) al Austria Viena con un tempranero gol de la neerlandesa Wieke Kaptein, el mismo resultado que había conseguido el Arsenal el martes contra el Koge danés, en su caso con un gol de la española Mariona Caldentey en el descuento final.

Ese mismo martes, el Real Madrid había empatado 1-1 con el PSG, mientras que Bayern Munich y Manchester City también habían igualado, en su caso 2-2.

Manoly Baquerizo en el Paris FC: la ecuatoriana que hace historia en el fútbol europeo

Manoly Baquerizo ha consolidado una carrera brillante e histórica en el fútbol femenino internacional tras dar el salto a la élite europea. Su llegada al Paris FC de la Première Ligue de Francia marcó un punto de inflexión no solo para su trayectoria individual, sino para el balompié de Ecuador, al posicionarse en una de las ligas más competitivas y exigentes de todo el continente.

En la escuadra parisina, la polifacética futbolista ha demostrado un despliegue físico y una versatilidad táctica sobresalientes. Capaz de adaptarse con solvencia tanto a las labores de contención en el mediocampo como a las exigencias defensivas en la zaga, su aporte se ha vuelto clave en el esquema competitivo del club en el torneo local.

El hito más relevante de su etapa en el Paris FC ocurrió en el escenario continental de la UEFA Women's Champions League. Al saltar al terreno de juego en la máxima competición de clubes, Baquerizo se convirtió formalmente en la primera jugadora ecuatoriana de la historia en disputar este torneo, abriendo un camino inédito para el deporte de su país.

Entre sus presentaciones más memorables destaca el choque frente al potente FC Barcelona en el torneo europeo, un enfrentamiento donde la ecuatoriana se midió ante las mejores futbolistas del planeta. Su presencia como titular en citas de este calibre reafirmó su madurez futbolística y el nivel competitivo alcanzado tras su paso previo por la Liga F de España.

El recorrido de Manoly Baquerizo en Francia representa un referente fundamental para las nuevas generaciones de deportistas en Ecuador. Su constancia, rigor profesional y protagonismo en el Paris FC afirman el crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano, demostrando que sus atletas tienen la capacidad de competir en la cúspide del deporte