Mushuc Runa vs. Independiente y Emelec vs. El Nacional, en la cancha de Teleamazonas

Claudio Spinelli, Darwin Guagua y Jhegson Méndez celebran un gol de Independiente del Valle. El equipo rayado visita a Mushuc Runa, en la cancha de Teleamazonas

El Campeonato ecuatoriano se juega en la cancha de Teleamazonas. A través de esta señal, usted podrá disfrutar de dos partidos intensos de la fecha 29. El sábado 20 de septiembre del 2025, Mushuc Runa se enfrenta con Independiente del Valle, desde las 14:00. El domingo 21, Emelec se mide con El Nacional. El partido se iniciará a las 16:00.

Los dos partidos se podrán mirar en señal abierta. Fútbol para todos. En Echaleche se medirán dos equipos que tienen la suerte definida en la etapa: Mushuc Runa quedó condenado a jugar el cuadrangular del descenso. En cambio, IDV aseguró su puesto como el mejor equipo de la competición.

Independiente del Valle tiene 62 puntos, 12 más que el segundo en la tabla, Barcelona y 39 más que Mushuc Runa, su rival del sábado 20.

En el otro partido que transmitirá Teleamazonas, Emelec se enfrenta con El Nacional. Los dos equipos se enfrentan, luego de una jornada 28 en la que salieron perdedores. Emelec cayó, de forma contundente, por 4-0 ante Barcelona, en el Clásico del Astillero. En tanto, El Nacional no pudo como local ante Macará.

Djorkaef Reasco (derecha) disputa con José Gabriel Cevallos, de Macará, durante el partido jugado el 14 de septiembre del 2025, por el Campeonato Nacional. API

En la fecha 29, la Liga Pro decidió que haya partidos unificados. Los que involucran a equipos comprometidos con el descenso se jugarán el sábado 20. A las 16:30, Delfín recibirá a Técnico Universitario, en el estadio Jocay. En el mismo horario, otro de los dos implicados en el descenso: Vinotinto vs. Manta, en el estadio Atahualpa.