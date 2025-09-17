Liga vs. Sao Paulo, por los cuartos de final de Libertadores ¿hay aún boletos disponibles?

Lisandro Alzugaray celebra su gol ante Botafogo, en los octavos de final de la Copa Libertadores. La 'U' recibirá a Sao Paulo, por los cuartos de final del torneo continental.

Liga de Quito vs. Sao Paulo. El juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se realizará el jueves 18 de septiembre del 2024, desde las 17:00. El Rodrigo Paz Delgado lucirá lleno para el decisivo compromiso copero.

Los universitarios sacaron a la venta 30.000 entradas. En la mañana del miércoles 17 de septiembre del 2025, quedan pocos boletos disponibles en superticket : 402 puestos disponibles en la general sur alta, en el sector E; otras ocho generales, en el sector D; 69 tribunas orientales y 22 asientos en la general norte alta.

Las entradas para el decisivo compromiso copero oscilaron entre los USD 21 y los USD 66. Liga de Quito no jugaba los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019, cuando jugó ante Boca Juniors y fue eliminado en dicha instancia.

Los albos quieren marcar diferencias en el primer partido de cuartos de final ante Sao Paulo. @LDU_Oficial

Los albos quieren llevarse los tres primeros puntos. Los dirigidos por Thiago Nunes quieren presionar desde el inicio del juego al equipo de Hernán Crespo. "Sabemos que a ellos les gusta salir desde el fondo controlando el esférico. Vamos a mantener la intensidad en la presión", dijo el volante Fernando Cornejo.

Sao Paulo trae al defensa ecuatoriano Robert Arboleda. En la lista también está el goleador argentino Jonathan Calleri. El técnico Hernán Crespo reconoció la dificultad del enfrentamiento y el poder que tiene la 'U' cuando juega como local.