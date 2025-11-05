Brujas empata con Barcelona en la Champions League: Joel Ordóñez jugó todo el partido

Marcus Rashford (izquierda) controla el balón ante Hans Vanaken (20) de Brujas, en el partido del 5 de noviembre del 2025.

Brujas y Barcelona empataron en un duelo intenso jugado en el estadio Jan Breydel, de Bélgica. Joel Ordóñez, defensor ecuatoriano, actuó los 90 minutos en el partido que se disputó a estadio lleno.

Nicolo Tresoldi, a los seis minutos; Carlos Borges, a los 17 y 63 minutos marcaron los goles del Brujas, mientras que por el cuadro catalán anotaron Ferran Torres, a los ocho minutos; Lamine Yamal, a los 61' y un autogol de Christos Tzolis.

Ordóñez tuvo una actuación destacada en la defensa. Brujas y Barcelona protagonizaron una lucha sin cuartel. Fueron dos equipos que salieron a atacar, de forma decidida, desde los primeros minutos.

Brujas completó cuatro puntos y está en el puesto 22 de la tabla, mientras que Barcelona está en el lugar 11 con siete puntos.