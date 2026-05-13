¿Cuánto gana el campeón de la Champions 2026? Desglose del millonario premio de la UEFA

Arsenal y PSG persiguen el sueño de levantar la Champions League el 30 de mayo en Budapest. Una de las principales motivaciones será el incentivo económico que entrega la UEFA al nuevo monarca del fútbol.

El club europeo que logre levantar la 'Orejona' en la final de 2026 recibirá un premio directo de 25 millones de euros por su victoria en el partido decisivo. Es decir será cerca de 30 millones. Esta cifra se divide en dos tramos: 18,5 millones de euros garantizados por clasificar a la final y un bono adicional de 6,5 millones de euros por consagrarse campeón.

Este monto representa el pico máximo de la escala de premios por rendimiento que la UEFA otorga a medida que los equipos avanzan en las fases de eliminación directa de cada equipo.

Sin embargo, el beneficio económico total para el campeón es significativamente mayor, pudiendo superar los 100 millones de euros. Es decir, bordea los 120 millones de dólares. Esta suma se construye desde la fase de liga, donde cada victoria reporta 2,1 millones y cada empate 700 000 euros.

Instancia / Logro Euros (€) Dólares ($) Clasificación a Fase de Liga 18,62M $20,48M Victoria en Fase de Liga 2,1M $2,31M Empate en Fase de Liga 700.000 $770.000 Bono Posición 1 (Liga) 9,9M $10,89M Octavos de Final 11M $12,10M Cuartos de Final 12,5M $13,75M Semifinales 15M $16,50M Subcampeón 18,5M $20,35M Campeón (Bono Final) 6,5M $7,15M

A esto se añaden los pagos por avanzar de ronda: 11 millones en octavos, 12,5 millones en cuartos y 15 millones por alcanzar las semifinales. Además, el nuevo formato premia la posición final en la tabla de la liga, otorgando un bono extra de hasta 9,9 millones de euros para el primer clasificado.

Más allá de los resultados en el campo, los ingresos finales del campeón se ven impulsados por el denominado "pilar de valor" (que fusiona el antiguo market pool y el coeficiente de clubes), el cual distribuye fondos según el mercado televisivo y el prestigio histórico del equipo.

Ganar el torneo también garantiza la clasificación a la Supercopa de Europa 2026, lo que asegura otros 3,5 millones de euros, y otorga una plaza en el lucrativo Mundial de Clubes de la FIFA, consolidando un botín financiero que transforma la estructura económica de cualquier institución.

La gran final de la UEFA Champions League 2026 se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 2026 en el emblemático Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Este estadio, con una capacidad para más de 67 000 espectadores, recibirá por primera vez en su historia la definición del torneo más importante de Europa.

La elección de esta sede, confirmada por el Comité Ejecutivo de la UEFA, resalta la modernidad de la infraestructura deportiva húngara y promete una atmósfera eléctrica para coronar al nuevo rey del continente en una ciudad con una rica tradición futbolística.