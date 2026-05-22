Cuándo es la final de la Champions League: fecha, hora y dónde ver...

Dos ecuatorianos se darán cita en la gran final de la UEFA Champions League. Piero Hincapié con el Arsenal y Willian Pacho con el Paris Saint-Germain competirán por llevarse el título del torneo más importante de Europa.

La final de la Champions está prevista para el sábado 30 de mayo de 2026, a las 11:00 (hora de Ecuador) en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.

Según la organización, con el objetivo de mejorar la experiencia para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, este año la final se jugará dos horas antes que las finales anteriores.

Los 'gunners', subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo. Mientras el PSG, actual campeón, quiere revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.

Lo que debes saber de la final de la Champions League

¿Habrá prórroga y penaltis en la final de la Champions League?

Si al final del tiempo reglamentario el marcador está empatado, se jugará una prórroga con dos partes de 15 minutos cada uno. Si uno de los equipos marca más goles que el otro durante la prórroga, ese equipo se declara ganador. Si el marcador sigue empatado tras la prórroga, el ganador se determina mediante una tanda de penaltis.

Quien se proclame campeón jugará contra los ganadores de la UEFA Europa League por la Supercopa de la UEFA 2026.

También obtendrá una plaza automática en la Champions League 2026/27, si no se han clasificado a través de su competición nacional.